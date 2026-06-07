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  • Греция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Греция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 21:02
Греция
07.06.2026, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Италия
18' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
23
Нектариос Триантис
ЦП
8
Христос Музакитис
ЦП
7
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
24
Онест Аганор
ЛЗ
3
Давиде Бартезаги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
4
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Лука Липани
ОП
10
Чер Ндур
ЦП
21
Никколо Писилли
ЦП
11
Лука Колеошо
ЛВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Греция
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
26
Александрос Кизиридис
ЛФ
16
Андреас Тетте
ЦФ
11
Харалампос Костулас
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Италия
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
12
Джованни Даффара
ВР
2
Никколо Фортини
ЛЗ
13
Лука Реджани
ЦЗ
6
Филиппо Мане
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
20
Matteo Dagasso
ЦП
22
Costantino Favasuli
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
17
Seydou Fini
ЦФ
8
Франческо Камарда
ЦФ
7
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Влаходимос
5
Рецос
17
Хацидиакос
3
Кулиеракис
19
Кирьякопулос
2
Вагианнидис
23
Триантис
8
Музакитис
10
Цолис
7
Масурас
9
Дувикас
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
24
Аганор
15
Комуццо
4
Чародиа
3
Бартезаги
5
Липани
10
Ндур
21
Писилли
11
Колеошо
9
Пио Эспозито
18
Эхатор
19
Кирьякопулос
21
Цимикас
21
Цимикас
19
Кирьякопулос
3
Кулиеракис
15
Рота
15
Рота
3
Кулиеракис
23
Триантис
24
Андруцос
24
Андруцос
23
Триантис
8
Музакитис
20
Зафейрис
20
Зафейрис
8
Музакитис
7
Масурас
26
Кизиридис
26
Кизиридис
7
Масурас
9
Дувикас
11
Костулас
11
Костулас
9
Дувикас
10
Цолис
14
Павлидис
14
Павлидис
10
Цолис
15
Комуццо
13
Реджани
13
Реджани
15
Комуццо
24
Аганор
6
Мане
6
Мане
24
Аганор
11
Колеошо
16
Фатиканти
16
Фатиканти
11
Колеошо
5
Липани
20
20
5
Липани
22
22
18
Эхатор
17
17
18
Эхатор
9
Пио Эспозито
8
Камарда
8
Камарда
9
Пио Эспозито
Остались в запасе
Греция
Италия
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Андреас Ндой
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
12
Джованни Даффара
ВР
2
Никколо Фортини
ЛЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
7
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Андреас Ндой
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
12
Джованни Даффара
ВР
2
Никколо Фортини
ЛЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
7
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Статистика матча Греция - Италия
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
544
396
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию Греция против Италии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Италия

Греция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Италия Греция
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