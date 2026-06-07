07.06.2026, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
19
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
23
Нектариос Триантис
ЦП
8
Христос Музакитис
ЦП
7
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Греция
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Андреас Ндой
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
26
Александрос Кизиридис
ЛФ
16
Андреас Тетте
ЦФ
11
Харалампос Костулас
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Влаходимос
5
Рецос
17
Хацидиакос
3
Кулиеракис
19
Кирьякопулос
2
Вагианнидис
23
Триантис
8
Музакитис
10
Цолис
7
Масурас
9
Дувикас
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
24
Аганор
15
Комуццо
4
Чародиа
3
Бартезаги
5
Липани
10
Ндур
21
Писилли
11
Колеошо
9
Пио Эспозито
18
Эхатор
19
Кирьякопулос
21
Цимикас
21
Цимикас
19
Кирьякопулос
3
Кулиеракис
15
Рота
15
Рота
3
Кулиеракис
23
Триантис
24
Андруцос
24
Андруцос
23
Триантис
8
Музакитис
20
Зафейрис
20
Зафейрис
8
Музакитис
7
Масурас
26
Кизиридис
26
Кизиридис
7
Масурас
9
Дувикас
11
Костулас
11
Костулас
9
Дувикас
10
Цолис
14
Павлидис
14
Павлидис
10
Цолис
15
Комуццо
13
Реджани
13
Реджани
15
Комуццо
24
Аганор
6
Мане
6
Мане
24
Аганор
11
Колеошо
16
Фатиканти
16
Фатиканти
11
Колеошо
5
Липани
20
20
5
Липани
22
22
18
Эхатор
17
17
18
Эхатор
9
Пио Эспозито
8
Камарда
8
Камарда
9
Пио Эспозито
Остались в запасе
Греция
Италия
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Андреас Ндой
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
12
Джованни Даффара
ВР
2
Никколо Фортини
ЛЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
7
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
25
Андреас Ндой
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
18
Сотирис Контурис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
12
Джованни Даффара
ВР
2
Никколо Фортини
ЛЗ
14
Tommaso Berti
ЦП
7
Alessio Cacciamani
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Статистика матча Греция - Италия
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
544
396
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию Греция против Италии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Италия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»