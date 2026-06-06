06.06.2026, суббота, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
США
США
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
12
Робинсон
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
3-2-3-2
12
Бауманн
4
Та
15
Шлоттербек
18
Браун
6
Киммих
5
Павлович
19
Сане
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
23
Нмеча
5
Робинсон
6
Трасти
6
Трасти
5
Робинсон
12
Робинсон
22
МакКензи
22
МакКензи
12
Робинсон
16
Фримен
23
Скалли
23
Скалли
16
Фримен
8
МакКенни
14
Берхальтер
14
Берхальтер
8
МакКенни
4
Адамс
15
Рольдан
15
Рольдан
4
Адамс
10
Пулишич
7
Рейна
7
Рейна
10
Пулишич
17
Тилльман
11
Ааронсон
11
Ааронсон
17
Тилльман
13
Рим
18
Арфстен
18
Арфстен
13
Рим
2
Дест
21
Веа
21
Веа
2
Дест
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
18
Браун
22
Раум
22
Раум
18
Браун
6
Киммих
3
Антон
3
Антон
6
Киммих
5
Павлович
16
Штиллер
16
Штиллер
5
Павлович
10
Мусиала
20
Амири
20
Амири
10
Мусиала
23
Нмеча
8
Горецка
8
Горецка
23
Нмеча
7
Хаверц
26
Ундав
26
Ундав
7
Хаверц
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
17
Вирц
14
Байер
14
Байер
17
Вирц
Остались в запасе
США
Германия
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
26
Алекс Цендеяш
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
26
Алекс Цендеяш
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча США - Германия
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
4
Количество передач
476
444
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Смотреть прямую трансляцию США против Германии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Германия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»