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  • США – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

США – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 20:20
США
06.06.2026, суббота, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Германия
37' Э. Робинсон
2' К. Хаверц 57' Л. Сане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Германия
12
Оливер Бауманн
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
23
Феликс Нмеча
АП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
США
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
26
Алекс Цендеяш
ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
15
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
20
Надим Амири
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
12
Робинсон
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
3-2-3-2
12
Бауманн
4
Та
15
Шлоттербек
18
Браун
6
Киммих
5
Павлович
19
Сане
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
23
Нмеча
5
Робинсон
6
Трасти
6
Трасти
5
Робинсон
12
Робинсон
22
МакКензи
22
МакКензи
12
Робинсон
16
Фримен
23
Скалли
23
Скалли
16
Фримен
8
МакКенни
14
Берхальтер
14
Берхальтер
8
МакКенни
4
Адамс
15
Рольдан
15
Рольдан
4
Адамс
10
Пулишич
7
Рейна
7
Рейна
10
Пулишич
17
Тилльман
11
Ааронсон
11
Ааронсон
17
Тилльман
13
Рим
18
Арфстен
18
Арфстен
13
Рим
2
Дест
21
Веа
21
Веа
2
Дест
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
18
Браун
22
Раум
22
Раум
18
Браун
6
Киммих
3
Антон
3
Антон
6
Киммих
5
Павлович
16
Штиллер
16
Штиллер
5
Павлович
10
Мусиала
20
Амири
20
Амири
10
Мусиала
23
Нмеча
8
Горецка
8
Горецка
23
Нмеча
7
Хаверц
26
Ундав
26
Ундав
7
Хаверц
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
17
Вирц
14
Байер
14
Байер
17
Вирц
Остались в запасе
США
Германия
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
26
Алекс Цендеяш
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
26
Алекс Цендеяш
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
24
Малик Тиав
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча США - Германия
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
4
Количество передач
476
444
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7

Смотреть прямую трансляцию США против Германии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Германия

США – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Германия США
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