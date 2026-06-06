06.06.2026, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-1-1-3-1
1
Куртуа
15
Менье
25
Нгой
4
Мехеле
21
Кастань
24
Онана
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
4-2-2-2
1
Шамах
3
Тальби
4
Рекик
5
Арус
21
Бен Хамида
15
Бельхадж Махмуд
17
Скири
7
Ахури
11
Гарби
14
Айяри
9
Мастури
8
Тилеманс
6
Витсель
6
Витсель
8
Тилеманс
21
Кастань
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
21
Кастань
7
Де Брюйне
23
Раскин
23
Раскин
7
Де Брюйне
24
Онана
20
Ванакен
20
Ванакен
24
Онана
11
Доку
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
11
Доку
15
Менье
19
Морейра
19
Морейра
15
Менье
10
Троссард
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Троссард
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
21
Бен Хамида
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
21
Бен Хамида
7
Ахури
25
Слимане
25
Слимане
7
Ахури
14
Айяри
26
Тунекти
26
Тунекти
14
Айяри
5
Арус
18
Эльлуми
18
Эльлуми
5
Арус
9
Мастури
19
Шауат
19
Шауат
9
Мастури
Остались в запасе
Бельгия
Тунис
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
13
Рани Хедира
ОП
10
Аннибал Меджбри
АП
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
22
Сабри Бен-Хессен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Мутаз Неффати
ПАЗ
13
Рани Хедира
ОП
10
Аннибал Меджбри
АП
8
Элиас Саад
ЛВ
24
Раэд Шихауи
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Бельгия - Тунис
1
1
1
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
0
Нарушения
9
9
Офсайды
2
3
Количество передач
568
302
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Туниса, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Тунис
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»