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Смотреть прямую трансляцию Франция против Кот-д'Ивуара, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Кот-д'Ивуар