04.06.2026, четверг, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
24
Шерки
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
4-2-1-3
1
Фофана
5
Синго
17
Дуэ
20
Агбаду
3
Конан
8
Кессье
6
Фофана
10
Адингра
14
Диаките
12
Ваи
11
Диоманде
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
15
Конате
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
26
Лакруа
26
Лакруа
4
Упамекано
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
24
Шерки
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
24
Шерки
8
Чуамени
13
Канте
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
6
Коне
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
3
Конан
13
Опери
13
Опери
3
Конан
5
Синго
2
Дьоманде
2
Дьоманде
5
Синго
11
Диоманде
18
Сангаре
18
Сангаре
11
Диоманде
8
Кессье
26
Улаи
26
Улаи
8
Кессье
14
Диаките
15
Диалло
15
Диалло
14
Диаките
12
Ваи
24
Туре
24
Туре
12
Ваи
6
Фофана
9
Бонни
9
Бонни
6
Фофана
10
Адингра
19
Пепе
19
Пепе
10
Адингра
Остались в запасе
Франция
Кот-д'Ивуар
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Франция - Кот-д'Ивуар
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
3
Количество передач
651
440
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию Франция против Кот-д'Ивуара, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Кот-д'Ивуар
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Источник: «Бомбардир»