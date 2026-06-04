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  • Франция – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Франция – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

4 июня, 21:00
Франция
04.06.2026, четверг, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
45' Р. Шерки
53' Г. Дуэ 84' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
24
Райан Шерки
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К) ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Франк Кессье
(К) ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
10
Симон Адингра
ЛВ
11
Ян Диоманде
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Франция
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
20
Десир Дуэ
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Кристи Инao Улаи
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
15
Амад Диалло
ПВ
24
Базумана Туре
ЛФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
24
Шерки
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
4-2-1-3
1
Фофана
5
Синго
17
Дуэ
20
Агбаду
3
Конан
8
Кессье
6
Фофана
10
Адингра
14
Диаките
12
Ваи
11
Диоманде
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
15
Конате
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Конате
4
Упамекано
26
Лакруа
26
Лакруа
4
Упамекано
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
24
Шерки
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
24
Шерки
8
Чуамени
13
Канте
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
6
Коне
6
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
3
Конан
13
Опери
13
Опери
3
Конан
5
Синго
2
Дьоманде
2
Дьоманде
5
Синго
11
Диоманде
18
Сангаре
18
Сангаре
11
Диоманде
8
Кессье
26
Улаи
26
Улаи
8
Кессье
14
Диаките
15
Диалло
15
Диалло
14
Диаките
12
Ваи
24
Туре
24
Туре
12
Ваи
6
Фофана
9
Бонни
9
Бонни
6
Фофана
10
Адингра
19
Пепе
19
Пепе
10
Адингра
Остались в запасе
Франция
Кот-д'Ивуар
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Франция - Кот-д'Ивуар
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
3
3
Количество передач
651
440
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию Франция против Кот-д'Ивуара, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Кот-д'Ивуар

Франция – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Кот-д'Ивуар Франция
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