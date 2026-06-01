01.06.2026, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
17
Хеггем
3
Айер
26
Рюэрсон
8
Берге
14
Эушнес
20
Нуса
22
Бобб
11
Ларсен
7
Серлот
3-1-3-2-1
1
Виделль Зеттерстрем
4
Хин
2
Лагербилке
8
Свенссон
16
Карлстрем
20
Смит
6
Йоханссон
18
Аяри
7
Бергвалл
11
Эланга
25
Нильссон
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
3
Айер
24
Лангас
24
Лангас
3
Айер
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
7
Серлот
6
Берг
6
Берг
7
Серлот
11
Ларсен
2
Торсбю
2
Торсбю
11
Ларсен
8
Берге
18
Торстведт
18
Торстведт
8
Берге
14
Эушнес
19
Осгор
19
Осгор
14
Эушнес
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
22
Бобб
23
Хеуге
23
Хеуге
22
Бобб
2
Лагербилке
14
Экдаль
14
Экдаль
2
Лагербилке
6
Йоханссон
3
Линделеф
3
Линделеф
6
Йоханссон
20
Смит
13
Сема
13
Сема
20
Смит
4
Хин
19
Сванберг
19
Сванберг
4
Хин
18
Аяри
22
Зенели
22
Зенели
18
Аяри
7
Бергвалл
27
Нанаси
27
Нанаси
7
Бергвалл
11
Эланга
10
Нигрен
10
Нигрен
11
Эланга
16
Карлстрем
21
Бернхардссон
21
Бернхардссон
16
Карлстрем
25
Нильссон
9
Исак
9
Исак
25
Нильссон
Остались в запасе
Норвегия
Швеция
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
26
Таха Али
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
26
Таха Али
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Норвегия - Швеция
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
563
480
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Швеции товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Швеция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»