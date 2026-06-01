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  • Норвегия – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Норвегия – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

1 июня, 18:50
Норвегия
01.06.2026, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Швеция
8' Й. Ларсен 18' А. Нуса 37' Й. Ларсен
76' А. Исак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
(К) ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
20
Антонио Нуса
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Исак Хин
(К) ЦЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Эрик Смит
ЦП
6
Герман Йоханссон
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
27
Себастьян Нанаси
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
21
Александер Бернхардссон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
17
Хеггем
3
Айер
26
Рюэрсон
8
Берге
14
Эушнес
20
Нуса
22
Бобб
11
Ларсен
7
Серлот
3-1-3-2-1
1
Виделль Зеттерстрем
4
Хин
2
Лагербилке
8
Свенссон
16
Карлстрем
20
Смит
6
Йоханссон
18
Аяри
7
Бергвалл
11
Эланга
25
Нильссон
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
3
Айер
24
Лангас
24
Лангас
3
Айер
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
7
Серлот
6
Берг
6
Берг
7
Серлот
11
Ларсен
2
Торсбю
2
Торсбю
11
Ларсен
8
Берге
18
Торстведт
18
Торстведт
8
Берге
14
Эушнес
19
Осгор
19
Осгор
14
Эушнес
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
22
Бобб
23
Хеуге
23
Хеуге
22
Бобб
2
Лагербилке
14
Экдаль
14
Экдаль
2
Лагербилке
6
Йоханссон
3
Линделеф
3
Линделеф
6
Йоханссон
20
Смит
13
Сема
13
Сема
20
Смит
4
Хин
19
Сванберг
19
Сванберг
4
Хин
18
Аяри
22
Зенели
22
Зенели
18
Аяри
7
Бергвалл
27
Нанаси
27
Нанаси
7
Бергвалл
11
Эланга
10
Нигрен
10
Нигрен
11
Эланга
16
Карлстрем
21
Бернхардссон
21
Бернхардссон
16
Карлстрем
25
Нильссон
9
Исак
9
Исак
25
Нильссон
Остались в запасе
Норвегия
Швеция
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
26
Таха Али
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
26
Таха Али
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Норвегия - Швеция
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
563
480
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Швеции товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Швеция

Норвегия – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Швеция Норвегия
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