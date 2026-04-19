19.04.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-5-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
5
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
24
Онана
17
Роджерс
6
Баркли
8
Тилеманс
11
Уоткинс
4-5-1
22
Руфс
20
Мукиэле
5
О`Нин
3
Альдрете
17
Рейнилду
28
Ле Фе
14
Садики
21
Диарра
10
Джака
11
Ригг
19
Бробби
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
Ригг
7
Тальби
7
Тальби
Ригг
19
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
19
Бробби
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
31
Леон Бэйли
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Дуглас Луис
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Элиэсер Майенда
ЦФ
31
Мелькер Эльборг
ВР
3
Деннис Серкин
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
32
Трэй Хьюм
ЦЗ
5
Дэниэл Бэллард
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
31
Леон Бэйли
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Дуглас Луис
ЦП
Остались в запасе
12
Элиэсер Майенда
ЦФ
31
Мелькер Эльборг
ВР
3
Деннис Серкин
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
32
Трэй Хьюм
ЦЗ
5
Дэниэл Бэллард
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
Точно не сыграют
Сандерленд
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
403
406
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Сандерленда», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Сандерленд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»