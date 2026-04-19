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  • «Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:50
Астон Вилла
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 3
Завершен
Сандерленд
2' О. Уоткинс 36' О. Уоткинс 46' М. Роджерс 90+3' Т. Абрахам
87' В. Изидор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
24
Амаду Онана
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Люк О`Нин
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Кристофер Ригг
ЦП
14
Ноа Садики
ЦП
21
Хабиб Диарра
ЦП
10
Гранит Джака
(К) ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
31
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
19
Джейдон Санчо
ПВ
3
Люка Динь
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦП
21
Дуглас Луис
ЦП
Сандерленд
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэсер Майенда
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
31
Мелькер Эльборг
ВР
3
Деннис Серкин
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
32
Трэй Хьюм
ЦЗ
5
Дэниэл Бэллард
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
ЦП
4-5-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
5
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
24
Онана
17
Роджерс
6
Баркли
8
Тилеманс
11
Уоткинс
4-5-1
22
Руфс
20
Мукиэле
5
О`Нин
3
Альдрете
17
Рейнилду
28
Ле Фе
14
Садики
21
Диарра
10
Джака
11
Ригг
19
Бробби
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
7
МакГинн
19
Санчо
19
Санчо
7
МакГинн
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
Ригг
7
Тальби
7
Тальби
Ригг
19
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
19
Бробби
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
31
Леон Бэйли
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Дуглас Луис
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Элиэсер Майенда
ЦФ
31
Мелькер Эльборг
ВР
3
Деннис Серкин
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
32
Трэй Хьюм
ЦЗ
5
Дэниэл Бэллард
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
31
Леон Бэйли
ЦФ
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
21
Дуглас Луис
ЦП
Остались в запасе
12
Элиэсер Майенда
ЦФ
31
Мелькер Эльборг
ВР
3
Деннис Серкин
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
32
Трэй Хьюм
ЦЗ
5
Дэниэл Бэллард
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
Точно не сыграют
Alysson Edward
ЦФ
Бубакар Камара
ОП
Сандерленд
Точно не сыграют
Нильсон Ангуло
ЦФ
Ромейн Мандл
ПВ
Бертран Траоре
ПВ
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
403
406
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Сандерленда», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Сандерленд»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Астон Вилла
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