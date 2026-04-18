Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Минска», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Минск»