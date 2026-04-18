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  • «Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 12:50
Витебск
18.04.2026, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Минск
27' Р. Минаев 66' Е. Краснов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Минск
1
Сергей Ещенко
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Новичков
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
91
Назаренко
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
3-3-1-2-1
30
Гутор
2
Дихтиевский
66
Кампо
3
Сокол
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
8
Мигдаленок
80
Ксенофонтов
4
Ирьяс
20
Краснов
20
Краснов
26
Тихоновский
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
8
Мигдаленок
79
Свириденко
79
Свириденко
8
Мигдаленок
13
Алексиевич
6
Абена
6
Абена
13
Алексиевич
23
Турич
14
Эрнисов
14
Эрнисов
23
Турич
29
Дубинец
47
Драчев
47
Драчев
29
Дубинец
26
Варакса
17
Зубович
17
Зубович
26
Варакса
Остались в запасе
Витебск
Минск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
1
Сергей Ещенко
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Витебск - Минск
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Минска», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Минск»

«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Витебск
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