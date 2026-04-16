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  • «Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
Астон Вилла
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Болонья
16' О. Уоткинс 26' Э. Буэндия 39' М. Роджерс 89' Э. Конса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
8
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-3-2-1
13
Равалья
17
Мариу
41
Витик
16
Казале
33
Миранда
8
Фройлер
6
Моро
19
Фергюсон
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
8
Тилеманс
21
Луис
21
Луис
8
Тилеманс
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
17
Роджерс
19
Санчо
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
16
Казале
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Казале
8
Фройлер
23
Сом
23
Сом
8
Фройлер
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
Точно не сыграют
Alysson Edward
ЦФ
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Росс Баркли
ЦП
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Тейс Даллинга
ЦФ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Бенха Домингес
ЛВ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Лукаш Скорупски
ВР
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
320
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Болонья»

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Болонья Астон Вилла
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