16.04.2026, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-1-2
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
8
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-3-2-1
13
Равалья
17
Мариу
41
Витик
16
Казале
33
Миранда
8
Фройлер
6
Моро
19
Фергюсон
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
8
Тилеманс
21
Луис
21
Луис
8
Тилеманс
24
Онана
26
Богарде
26
Богарде
24
Онана
17
Роджерс
19
Санчо
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
16
Казале
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Казале
8
Фройлер
23
Сом
23
Сом
8
Фройлер
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
320
381
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 1/4 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»