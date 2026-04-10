Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-2-3-1
30
Замерец
15
Бурко
6
Калистратов
69
Давыдов
76
Суханов
83
Лайкин
17
Абдуллахи
28
Султонов
8
Шамкин
12
Ревазов
11
Караев
4-1-1-2-2
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
15
Шадринцев
17
Валиахметов
8
Кантария
17
Кокоев
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
53
Моисеев
17
Абдуллахи
53
Дерюгин
53
Дерюгин
17
Абдуллахи
83
Лайкин
91
Рощин
91
Рощин
83
Лайкин
8
Шамкин
10
Защепкин
10
Защепкин
8
Шамкин
12
Ревазов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
12
Ревазов
11
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Караев
7
Шильцов
13
Титов
13
Титов
7
Шильцов
17
Валиахметов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
53
Моисеев
77
Гвенетадзе
77
Гвенетадзе
53
Моисеев
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
51
Тимофей Кашинцев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Нефтехимика», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»