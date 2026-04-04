04.04.2026, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-2-1-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
6
Фернандес
57
Рикардо
7
Скопинцев
8
Рубенс
60
Маринкин
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
33
Сергеев
4-1-3-2
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
6
Джонни Паласиос
57
Болотов
78
Куль
8
Пуэбла
11
Томпсон
30
Гузина
27
Голыбин
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
60
Маринкин
21
Миранчук
21
Миранчук
60
Маринкин
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
33
Сергеев
17
Бабаев
17
Бабаев
33
Сергеев
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
3
Ведерников
23
Кантеро
23
Кантеро
3
Ведерников
57
Болотов
5
Татаев
5
Татаев
57
Болотов
78
Куль
33
Квеквескири
33
Квеквескири
78
Куль
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
8
Пуэбла
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
Главный тренер
Ролан Гусев
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Динамо - Оренбург
2
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
17
Офсайды
0
3
Количество передач
544
298
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»