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  • «Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 16:20
Динамо
04.04.2026, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Оренбург
29' Ф. Муфи (АГ) 39' К. Тюкавин 61' Бителло
45+2' Ф. Муфи 51' Д. Кейрос 66' Д. Кейрос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
10
Бителло
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
(К) ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
(К) ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
8
Дамиан Пуэбла
АП
11
Хорди Томпсон
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
22
Павел Горелов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
6
Фернандес
57
Рикардо
7
Скопинцев
8
Рубенс
60
Маринкин
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
33
Сергеев
4-1-3-2
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
6
Джонни Паласиос
57
Болотов
78
Куль
8
Пуэбла
11
Томпсон
30
Гузина
27
Голыбин
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
60
Маринкин
21
Миранчук
21
Миранчук
60
Маринкин
13
Нгамале
11
Гомес
11
Гомес
13
Нгамале
33
Сергеев
17
Бабаев
17
Бабаев
33
Сергеев
10
Бителло
91
Гладышев
91
Гладышев
10
Бителло
3
Ведерников
23
Кантеро
23
Кантеро
3
Ведерников
57
Болотов
5
Татаев
5
Татаев
57
Болотов
78
Куль
33
Квеквескири
33
Квеквескири
78
Куль
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
8
Пуэбла
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
Главный тренер
Ролан Гусев
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Динамо
Точно не сыграют
Дмитрий Александров
ОП
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Статистика матча Динамо - Оренбург
2
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
17
Офсайды
0
3
Количество передач
544
298
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Оренбурга», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Оренбург»

«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо
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