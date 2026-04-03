03.04.2026, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-3-3
24
Бенто
3
Симакан
4
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
10
Мане
96
Аль-Нассер
20
Габриэль
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
29
Гариб
4-3-2-1
1
Брага
24
Аль-Хавсави
3
Самир
2
4
11
23
80
Дунга
90
Салех
43
Тижанич
27
Кардосо
96
Аль-Нассер
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
96
Аль-Нассер
3
Симакан
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
3
Симакан
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
9
Аль-Хамдан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
8
8
7
Роналду
11
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
11
23
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
23
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
80
Дунга
16
Гуга
16
Гуга
80
Дунга
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Нажма
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
19
Али Аль-Хассан
ОП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
66
Sultan Alessa
ЦФ
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
19
Али Аль-Хассан
ОП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
66
Sultan Alessa
ЦФ
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Нажма
2
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
12
Офсайды
1
5
Количество передач
491
271
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
3.97
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Нажмы», 27-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Нажма»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»