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  • «Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 19:50
Аль-Наср
03.04.2026, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
5 : 2
Завершен
Аль-Нажма
45+8' А. Аль-Хамдан 45+9' С. Мане 56' К. Роналду (П) 73' К. Роналду 90+5' С. Мане
44' R. Rajeh Altulayhi 47' Ф. Кардосо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Нажма
1
Виктор Брага
ВР
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
3
Самир
(К) ЦЗ
2
Vitor Vargas
ЦЗ
24
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
11
Majed Dawran
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
80
Набиль Дунга
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
90
Мохаммед Салех
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Hayder Abdulkareem
ЦП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Нажма
87
Waled Al Enazi
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
16
Гуга
АП
66
Sultan Alessa
ЦФ
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
3-1-3-3
24
Бенто
3
Симакан
4
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
10
Мане
96
Аль-Нассер
20
Габриэль
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
29
Гариб
4-3-2-1
1
Брага
24
Аль-Хавсави
3
Самир
2
4
11
23
80
Дунга
90
Салех
43
Тижанич
27
Кардосо
96
Аль-Нассер
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
96
Аль-Нассер
3
Симакан
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
3
Симакан
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
9
Аль-Хамдан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
8
8
7
Роналду
11
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
11
23
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
23
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
80
Дунга
16
Гуга
16
Гуга
80
Дунга
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Нажма
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
19
Али Аль-Хассан
ОП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
66
Sultan Alessa
ЦФ
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
19
Али Аль-Хассан
ОП
56
Rakan Al-Ghamdi
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
66
Sultan Alessa
ЦФ
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Нажма
2
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
12
Офсайды
1
5
Количество передач
491
271
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
3.97
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Нажмы», 27-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Нажма»

«Аль-Наср» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Наср
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