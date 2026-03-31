31.03.2026, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Составы команд
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
20
Байрактаревич
13
Башич
15
Мемич
11
Джеко
10
Демирович
4-2-1-1-2
1
Доннарумма
3
Димарко
21
Бастони
23
Манчини
13
Калафьори
8
Тонали
5
Локателли
18
Барелла
7
Политано
11
Кен
9
Ретеги
15
Мемич
17
Бурнич
17
Бурнич
15
Мемич
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
10
Демирович
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
10
Демирович
5
Колашинац
19
Алайбегович
19
Алайбегович
5
Колашинац
13
Башич
23
Табакович
23
Табакович
13
Башич
3
Димарко
4
Спинаццола
4
Спинаццола
3
Димарко
9
Ретеги
19
Гатти
19
Гатти
9
Ретеги
18
Барелла
17
Фраттези
17
Фраттези
18
Барелла
5
Локателли
16
Кристанте
16
Кристанте
5
Локателли
7
Политано
2
Палестра
2
Палестра
7
Политано
11
Кен
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
11
Кен
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Италия
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Босния и Герцеговина - Италия
3
1
2
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
9
Офсайды
2
0
Количество передач
698
390
Сейвы
2
10
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Италии, финал отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Италия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»