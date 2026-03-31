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  • Босния и Герцеговина – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Босния и Герцеговина – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 20:33
Босния и Герцеговина
31.03.2026, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Италия
79' Х. Табакович
15' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
13
Иван Башич
АП
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
15
Амар Мемич
ПВ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
9
Матео Ретеги
ЦФ
11
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Босния и Герцеговина
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Керим Алайбегович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
17
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
20
Байрактаревич
13
Башич
15
Мемич
11
Джеко
10
Демирович
4-2-1-1-2
1
Доннарумма
3
Димарко
21
Бастони
23
Манчини
13
Калафьори
8
Тонали
5
Локателли
18
Барелла
7
Политано
11
Кен
9
Ретеги
15
Мемич
17
Бурнич
17
Бурнич
15
Мемич
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
10
Демирович
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
10
Демирович
5
Колашинац
19
Алайбегович
19
Алайбегович
5
Колашинац
13
Башич
23
Табакович
23
Табакович
13
Башич
3
Димарко
4
Спинаццола
4
Спинаццола
3
Димарко
9
Ретеги
19
Гатти
19
Гатти
9
Ретеги
18
Барелла
17
Фраттези
17
Фраттези
18
Барелла
5
Локателли
16
Кристанте
16
Кристанте
5
Локателли
7
Политано
2
Палестра
2
Палестра
7
Политано
11
Кен
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
11
Кен
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Италия
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
21
Никколо Писилли
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Босния и Герцеговина - Италия
3
1
2
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
9
Офсайды
2
0
Количество передач
698
390
Сейвы
2
10
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
13
5

Смотреть прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина против Италии, финал отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Италия

Босния и Герцеговина – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Босния и Герцеговина
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