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  • Марокко – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Марокко – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 22:05
Марокко
27.03.2026, пятница, 23:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Эквадор
88' Н. Эль-Айнауи
48' Д. Йебоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
0
Мохамед Раби Хримат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
10
Браим Диас
АП
17
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
(К) ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Марокко
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
14
Уссама Таргаллин
ЦП
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Брайан Рамирес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
26
Яймар Медина
ЦП
10
Кендри Паес
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
24
Жереми Аревало
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
4-4-2
1
Буну
3
Мазрауи
14
Диоп
18
Рияд
2
Хакими
11
Сайбари
0
Хримат
8
Унаи
24
Эль-Айнауи
17
Эз Абде
10
Диас
3-1-2-3-1
1
Галиндес
4
Ордоньес
6
Пачо
3
Хинкапе
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
14
Минда
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
3
Мазрауи
26
Салах-Эддин
26
Салах-Эддин
3
Мазрауи
0
Хримат
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
0
Хримат
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
17
Эз Абде
7
Тальби
7
Тальби
17
Эз Абде
10
Диас
16
Яссин
16
Яссин
10
Диас
3
Хинкапе
7
Эступиньян
7
Эступиньян
3
Хинкапе
14
Минда
17
Пресиадо
17
Пресиадо
14
Минда
15
Вите
5
Альсивар
5
Альсивар
15
Вите
9
Йебоа
10
Паес
10
Паес
9
Йебоа
19
Плата
24
Аревало
24
Аревало
19
Плата
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
Остались в запасе
Марокко
Эквадор
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
14
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Брайан Рамирес
ЦЗ
26
Яймар Медина
ЦП
18
Джон Меркадо
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
15
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
0
Исмаэль Бауф
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
14
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Брайан Рамирес
ЦЗ
26
Яймар Медина
ЦП
18
Джон Меркадо
ПВ
8
Антони Валенсия
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Марокко - Эквадор
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
8
Офсайды
3
1
Количество передач
466
408
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Марокко против Эквадора на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Эквадор

Марокко – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Эквадор Марокко
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