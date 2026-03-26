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  • Бразилия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Бразилия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 21:50
Бразилия
26.03.2026, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Франция
78' Бремер
32' К. Мбаппе 65' У. Экитике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
2
Уэсли
ПЗ
5
Каземиро
(К) ОП
8
Андрей Сантос
ОП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
(К) ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бразилия
12
Бенто
ВР
1
Уго Соуза
ВР
0
Кайки Бруно
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Данило
ОП
17
Фабиньо
ОП
25
Габриэл Сара
ЦП
21
Луис Энрике
ПВ
26
Райан Витор
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
19
Эндрик
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
5
Пьер Калюлю
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Райан Шерки
АП
20
Десир Дуэ
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-2-3-1
23
Эдерсон
16
Дуглас Сантос
14
Бремер
15
Перейра
2
Уэсли
5
Каземиро
8
Сантос
7
Винисиус
22
Мартинелли
11
Рафинья
9
Кунья
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Густо
15
Конате
4
Упамекано
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
22
Экитике
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
2
Уэсли
24
Ибаньес
24
Ибаньес
2
Уэсли
16
Дуглас Сантос
18
Данило
18
Данило
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
25
Сара
25
Сара
5
Каземиро
11
Рафинья
21
Энрике
21
Энрике
11
Рафинья
9
Кунья
25
Тиаго
25
Тиаго
9
Кунья
22
Мартинелли
9
Педро
9
Педро
22
Мартинелли
7
Дембеле
26
Лакруа
26
Лакруа
7
Дембеле
2
Густо
5
Калюлю
5
Калюлю
2
Густо
8
Чуамени
13
Канте
13
Канте
8
Чуамени
22
Экитике
20
Дуэ
20
Дуэ
22
Экитике
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бразилия
Франция
12
Бенто
ВР
1
Уго Соуза
ВР
0
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Люка Шевалье
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Райан Шерки
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Бенто
ВР
1
Уго Соуза
ВР
0
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Райан Шерки
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бразилия - Франция
4
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
7
Офсайды
2
2
Количество передач
424
499
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Бразилия против Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 203:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Франция

Бразилия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Франция Бразилия
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