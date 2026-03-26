26.03.2026, четверг, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бразилия
Бразилия
4-2-3-1
23
Эдерсон
16
Дуглас Сантос
14
Бремер
15
Перейра
2
Уэсли
5
Каземиро
8
Сантос
7
Винисиус
22
Мартинелли
11
Рафинья
9
Кунья
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Густо
15
Конате
4
Упамекано
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
22
Экитике
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
2
Уэсли
24
Ибаньес
24
Ибаньес
2
Уэсли
16
Дуглас Сантос
18
Данило
18
Данило
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
25
Сара
25
Сара
5
Каземиро
11
Рафинья
21
Энрике
21
Энрике
11
Рафинья
9
Кунья
25
Тиаго
25
Тиаго
9
Кунья
22
Мартинелли
9
Педро
9
Педро
22
Мартинелли
7
Дембеле
26
Лакруа
26
Лакруа
7
Дембеле
2
Густо
5
Калюлю
5
Калюлю
2
Густо
8
Чуамени
13
Канте
13
Канте
8
Чуамени
22
Экитике
20
Дуэ
20
Дуэ
22
Экитике
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бразилия
Франция
12
Бенто
ВР
1
Уго Соуза
ВР
0
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Люка Шевалье
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Райан Шерки
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Бенто
ВР
1
Уго Соуза
ВР
0
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
17
Фабиньо
ОП
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Райан Шерки
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бразилия - Франция
4
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
7
Офсайды
2
2
Количество передач
424
499
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Бразилия против Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 203:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Франция
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»