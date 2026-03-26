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  • Турция – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Турция – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 18:50
Турция
26.03.2026, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Румыния
53' Ф. Кадиоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
23
Угурчан Чакир
ВР
25
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Влад Драгомир
АП
10
Янис Хаджи
(К) АП
13
Валентин Михаила
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
20
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
12
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Флорин Тэнасе
АП
14
Алекс Добре
ЛВ
11
Стефан Байарам
ПВ
17
Давид Микулеску
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
22
Marius Coman
ЦФ
3-3-3-1
23
Чакир
25
Акайдын
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
10
Чалханоглу
16
Юкшек
7
Актюркоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
4-1-3-2
1
Раду
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
11
Банку
18
Марин
20
Ман
10
Хаджи
9
Бирлигеа
13
Михаила
22
Драгомир
8
Гюлер
15
Кабак
15
Кабак
8
Гюлер
10
Чалханоглу
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
6
Кекчю
6
Кекчю
21
Йилмаз
10
Хаджи
10
Станчу
10
Станчу
10
Хаджи
18
Марин
19
Тэнасе
19
Тэнасе
18
Марин
13
Михаила
11
Байарам
11
Байарам
13
Михаила
9
Бирлигеа
17
Микулеску
17
Микулеску
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Турция
Румыния
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Михай Айоани
ВР
12
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
22
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
12
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
22
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Турция - Румыния
2
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
544
258
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2

Смотреть прямую трансляцию матча Гибралтар против Латвии, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Латвия

Турция – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Турция
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