26.03.2026, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
3-3-3-1
23
Чакир
25
Акайдын
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
10
Чалханоглу
16
Юкшек
7
Актюркоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
4-1-3-2
1
Раду
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
11
Банку
18
Марин
20
Ман
10
Хаджи
9
Бирлигеа
13
Михаила
22
Драгомир
8
Гюлер
15
Кабак
15
Кабак
8
Гюлер
10
Чалханоглу
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
6
Кекчю
6
Кекчю
21
Йилмаз
10
Хаджи
10
Станчу
10
Станчу
10
Хаджи
18
Марин
19
Тэнасе
19
Тэнасе
18
Марин
13
Михаила
11
Байарам
11
Байарам
13
Михаила
9
Бирлигеа
17
Микулеску
17
Микулеску
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Турция
Румыния
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Михай Айоани
ВР
12
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
22
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
19
Атакан Каразор
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
24
Огуз Айдын
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
12
Laurenţiu Popescu
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
22
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Турция - Румыния
2
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
544
258
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Смотреть прямую трансляцию матча Гибралтар против Латвии, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар – Латвия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»