23.03.2026, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-2-1-3
13
Волков
49
Дятлов
88
Сокол
26
Мещанинов
80
Бессмертный
38
Мусаев
5
Егорычев
9
Максименко
10
Рейна
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
3-3-3-1
58
Фадеев
2
Гапечкин
27
Крутовских
23
Иванников
20
Роспутько
22
Чобанов
74
Гузиев
25
Гуляев
18
Соколов
70
Червяков
87
Филев
80
Бессмертный
4
Юдинцев
4
Юдинцев
80
Бессмертный
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
18
Абдусаламов
7
Арсе
7
Арсе
18
Абдусаламов
10
Рейна
77
Гарибян
77
Гарибян
10
Рейна
22
Чобанов
7
Джебов
7
Джебов
22
Чобанов
70
Червяков
9
9
70
Червяков
18
Соколов
14
Посмашный
14
Посмашный
18
Соколов
25
Гуляев
11
Криушичев
11
Криушичев
25
Гуляев
87
Филев
20
Библик
20
Библик
87
Филев
Остались в запасе
Родина
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Родина - Чайка
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Чайки», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Чайка»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»