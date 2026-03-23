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  • «Родина» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2026

«Родина» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2026

23 марта, 17:50
Родина
23.03.2026, понедельник, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
5 : 2
Завершен
Чайка
17' А. Егорычев 24' И. Тимошенко 30' М. Абдусаламов 45+1' А. Максименко
7' А. Соколов 89' С. Библик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
20
Александр Роспутько
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
7
Абдулло Джебов
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
14
Никита Посмашный
АП
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
20
Станислав Библик
ЦФ
4-2-1-3
13
Волков
49
Дятлов
88
Сокол
26
Мещанинов
80
Бессмертный
38
Мусаев
5
Егорычев
9
Максименко
10
Рейна
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
3-3-3-1
58
Фадеев
2
Гапечкин
27
Крутовских
23
Иванников
20
Роспутько
22
Чобанов
74
Гузиев
25
Гуляев
18
Соколов
70
Червяков
87
Филев
80
Бессмертный
4
Юдинцев
4
Юдинцев
80
Бессмертный
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
18
Абдусаламов
7
Арсе
7
Арсе
18
Абдусаламов
10
Рейна
77
Гарибян
77
Гарибян
10
Рейна
22
Чобанов
7
Джебов
7
Джебов
22
Чобанов
70
Червяков
9
9
70
Червяков
18
Соколов
14
Посмашный
14
Посмашный
18
Соколов
25
Гуляев
11
Криушичев
11
Криушичев
25
Гуляев
87
Филев
20
Библик
20
Библик
87
Филев
Остались в запасе
Родина
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
95
Арсений Гердт
АП
69
Антон Гурылев
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Родина - Чайка
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Чайки», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Чайка»

«Родина» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Родина
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