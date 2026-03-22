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  • «Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 19:20
Атлетик
22.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
25' Д. Вивиан 45' О. Сансет
75' П. Форнальс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
14
Ляпорт
15
Леке
30
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
11
Гурусета
4-1-1-3-1
25
Лопес
40
Ортис
4
Натан
16
3
Льоренте
21
Рока
4
Амрабат
24
Руйбаль
7
Антони
10
Эз Абде
19
Эрнандес
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
11
Гурусета
30
Рего
23
Наварро
23
Наварро
30
Рего
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
40
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
40
Ортис
21
Рока
6
Альтимира
6
Альтимира
21
Рока
7
Антони
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Антони
24
Руйбаль
9
Авила
9
Авила
24
Руйбаль
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Айтор Паредес
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Бетис
Точно не сыграют
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
358
568
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Бетиса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Бетис»

«Атлетик» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Атлетик
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