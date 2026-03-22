22.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
14
Ляпорт
15
Леке
30
Рего
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
19
Уильямс
11
Гурусета
4-1-1-3-1
25
Лопес
40
Ортис
4
Натан
16
3
Льоренте
21
Рока
4
Амрабат
24
Руйбаль
7
Антони
10
Эз Абде
19
Эрнандес
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
11
Гурусета
30
Рего
23
Наварро
23
Наварро
30
Рего
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
40
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
40
Ортис
21
Рока
6
Альтимира
6
Альтимира
21
Рока
7
Антони
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Антони
24
Руйбаль
9
Авила
9
Авила
24
Руйбаль
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
44
Селтон Санчес
ЦП
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
358
568
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Бетиса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»