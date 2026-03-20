20.03.2026, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
3-1-3-2-1
1
Новичков
24
Макушинский
23
Наумов
6
Родионов
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
20
Краснов
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
2-1-3-2-2
88
14
Пашевич
16
Заяц
19
Силинский
21
Ковалевич
13
Лисакович
33
Сотников
9
Леонович
17
Мартинкевич
10
Лаптев
11
Симоненко
24
Макушинский
91
Назаренко
91
Назаренко
24
Макушинский
7
Лисовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Лисовский
20
Краснов
86
Згомба
86
Згомба
20
Краснов
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
18
Аникеев
18
Аникеев
77
Минаев
9
Леонович
23
Данилин
23
Данилин
9
Леонович
21
Ковалевич
8
Барсуков
8
Барсуков
21
Ковалевич
Остались в запасе
Витебск
Гомель
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
49
Артем Каратай
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
7
Максим Дроздов
ЦЗ
9
P. Sergutko
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
7
Максим Дроздов
ЦЗ
9
P. Sergutko
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Витебск - Гомель
3
3
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Гомеля», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Гомель»
- Матч игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»