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  • «Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 15:50
Витебск
20.03.2026, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
74' Р. Минаев
39' Д. Лаптев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Витебск
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
86
Марин Згомба
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
7
Максим Дроздов
ЦЗ
9
P. Sergutko
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Новичков
24
Макушинский
23
Наумов
6
Родионов
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
20
Краснов
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
2-1-3-2-2
88
14
Пашевич
16
Заяц
19
Силинский
21
Ковалевич
13
Лисакович
33
Сотников
9
Леонович
17
Мартинкевич
10
Лаптев
11
Симоненко
24
Макушинский
91
Назаренко
91
Назаренко
24
Макушинский
7
Лисовский
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Лисовский
20
Краснов
86
Згомба
86
Згомба
20
Краснов
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
18
Аникеев
18
Аникеев
77
Минаев
9
Леонович
23
Данилин
23
Данилин
9
Леонович
21
Ковалевич
8
Барсуков
8
Барсуков
21
Ковалевич
Остались в запасе
Витебск
Гомель
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
49
Артем Каратай
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
7
Максим Дроздов
ЦЗ
9
P. Sergutko
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
7
Максим Дроздов
ЦЗ
9
P. Sergutko
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Витебск - Гомель
3
3
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Гомеля», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск»«Гомель»

«Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Витебск
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