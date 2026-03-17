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  • «Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

«Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

17 марта, 21:50
Манчестер Сити
17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
41' Э. Холанд
22' Винисиус (П) 90+3' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Доннарумма
15
Айт Нури
3
Диаш
2
Хусанов
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
10
Силва
10
Шерки
11
Доку
9
Холанд
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
2
Рюдигер
24
Хейсен
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
14
Рейндерс
15
Аке
15
Аке
14
Рейндерс
3
Диаш
6
Гехи
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
27
Нуньес
11
Семеньо
11
Семеньо
27
Нуньес
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
1
Куртуа
13
Лунин
13
Лунин
1
Куртуа
8
Гюлер
37
Анхель
37
Анхель
8
Гюлер
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
6
Камавинга
6
Камавинга
45
Питарч
10
Диас
10
Мбаппе
10
Мбаппе
10
Диас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Сверре Нипан
АП
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Джуд Беллингем
ЦП
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
6
7
Офсайды
2
3
Количество передач
484
549
Сейвы
4
7
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.93
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Манчестер Сити» против «Реала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал»

«Манчестер Сити» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити
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