17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-1-2-2-2
25
Доннарумма
15
Айт Нури
3
Диаш
2
Хусанов
16
Родри
27
Нуньес
14
Рейндерс
10
Силва
10
Шерки
11
Доку
9
Холанд
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
2
Рюдигер
24
Хейсен
20
Гарсия
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
14
Рейндерс
15
Аке
15
Аке
14
Рейндерс
3
Диаш
6
Гехи
6
Гехи
3
Диаш
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
27
Нуньес
11
Семеньо
11
Семеньо
27
Нуньес
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
1
Куртуа
13
Лунин
13
Лунин
1
Куртуа
8
Гюлер
37
Анхель
37
Анхель
8
Гюлер
12
Александер-Арнольд
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
6
Камавинга
6
Камавинга
45
Питарч
10
Диас
10
Мбаппе
10
Мбаппе
10
Диас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
6
7
Офсайды
2
3
Количество передач
484
549
Сейвы
4
7
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.93
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Манчестер Сити» против «Реала», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»