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  • «Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 21:35
Ренн
15.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
59' Э. Леполь
2' М. Фернандес-Пардо 47' Х. Арнар Харальдссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
70
Арно Норден
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К) ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
45
Камара
70
Норден
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Менье
3
Нгой
2
Манди
24
Вердонк
6
Мукау
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Буадди
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
24
Руо
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
24
Руо
10
Аль-Тамари
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Аль-Тамари
18
Нагида
95
Франковски
95
Франковски
18
Нагида
70
Норден
7
Эмболо
7
Эмболо
70
Норден
10
Бляс
77
Забири
77
Забири
10
Бляс
6
Мукау
15
Перро
15
Перро
6
Мукау
10
Харальдссон
4
Александро
4
Александро
10
Харальдссон
24
Вердонк
22
Сантуш
22
Сантуш
24
Вердонк
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
Остались в запасе
Ренн
Лилль
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
Точно не сыграют
Жереми Жаке
ЦЗ
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Гаэтан Перрен
ЦФ
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Ренн - Лилль
2
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
7
Офсайды
3
1
Количество передач
579
402
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лилля», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Лилль»

«Ренн» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Ренн
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