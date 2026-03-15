15.03.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-2-3-1
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
45
Камара
70
Норден
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Менье
3
Нгой
2
Манди
24
Вердонк
6
Мукау
10
Харальдссон
19
Бенталеб
6
Буадди
26
Фернандес-Пардо
27
Коррея
24
Руо
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
24
Руо
10
Аль-Тамари
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Аль-Тамари
18
Нагида
95
Франковски
95
Франковски
18
Нагида
70
Норден
7
Эмболо
7
Эмболо
70
Норден
10
Бляс
77
Забири
77
Забири
10
Бляс
6
Мукау
15
Перро
15
Перро
6
Мукау
10
Харальдссон
4
Александро
4
Александро
10
Харальдссон
24
Вердонк
22
Сантуш
22
Сантуш
24
Вердонк
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
Остались в запасе
Ренн
Лилль
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Ренн - Лилль
2
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
7
Офсайды
3
1
Количество передач
579
402
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Лилля», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Лилль»
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Источник: «Бомбардир»