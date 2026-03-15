Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 19:20
Бетис
15.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
49' Э. Бельерин
4' Ф. Хутгла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вальес
23
Фирпо
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
3-2-2-2-1
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
14
Нуньес
20
Алонсо
22
Сотело
23
Альварес
9
Хутгла
8
Лопес
18
Дуран
23
Фирпо
16
16
23
Фирпо
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
10
Эз Абде
7
Антони
7
Антони
10
Эз Абде
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
14
Нуньес
32
Родригес
32
Родригес
14
Нуньес
8
Лопес
6
Мориба
6
Мориба
8
Лопес
9
Хутгла
19
Сведберг
19
Сведберг
9
Хутгла
18
Дуран
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
18
Дуран
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
Остались в запасе
Бетис
Сельта
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
Точно не сыграют
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Диего Льоренте
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Мигель Роман
ЦП
Статистика матча Бетис - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
16
Офсайды
3
6
Количество передач
510
484
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Сельты», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Сельта»

«Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
Вчера, 22:39
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
Вчера, 21:05
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
Вчера, 19:48
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
Вчера, 17:12
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
Вчера, 13:00
1
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
Вчера, 12:41
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
Вчера, 10:39
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
Вчера, 09:22
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
Вчера, 00:10
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
4 августа
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+