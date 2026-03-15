15.03.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
1
Вальес
23
Фирпо
5
Бартра
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
8
Фидальго
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
19
Эрнандес
3-2-2-2-1
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
14
Нуньес
20
Алонсо
22
Сотело
23
Альварес
9
Хутгла
8
Лопес
18
Дуран
23
Фирпо
16
16
23
Фирпо
8
Фидальго
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Фидальго
10
Эз Абде
7
Антони
7
Антони
10
Эз Абде
19
Эрнандес
17
Бакамбу
17
Бакамбу
19
Эрнандес
14
Нуньес
32
Родригес
32
Родригес
14
Нуньес
8
Лопес
6
Мориба
6
Мориба
8
Лопес
9
Хутгла
19
Сведберг
19
Сведберг
9
Хутгла
18
Дуран
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
18
Дуран
23
Альварес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
23
Альварес
Остались в запасе
Бетис
Сельта
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
16
Офсайды
3
6
Количество передач
510
484
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Сельты», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»