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  • «Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 17:05
Барселона
15.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
5 : 2
Завершен
Севилья
9' Рафинья (П) 21' Рафинья (П) 38' Д. Ольмо 51' Рафинья 60' Ж. Канселу
45+3' Осо 90+2' Д. Соу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
(К) ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
36
Осо
ЛЗ
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Акор Адамс
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
9
Гави
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Нил Мопе
ЦФ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гарсия
18
Мартин
42
Эспарт
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Барджи
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
36
Осо
5
Ньянзу
12
Суасо
18
Агум
15
Соу
6
Гудель
16
Санчес
4
Санчес
9
Адамс
20
Канселу
4
Араухо
4
Араухо
20
Канселу
22
Берналь
17
Касадо
17
Касадо
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
16
Лопес
20
Педри
11
Рафинья
9
Гави
9
Гави
11
Рафинья
19
Барджи
19
Ямаль
19
Ямаль
19
Барджи
5
Ньянзу
32
Кастрин
32
Кастрин
5
Ньянзу
18
Агум
28
Буэно
28
Буэно
18
Агум
12
Суасо
17
Варгас
17
Варгас
12
Суасо
2
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
2
Кармона
9
Адамс
17
Мопе
17
Мопе
9
Адамс
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Матиас Алмейда
Барселона
Точно не сыграют
Алекс Бальде
ЛЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Жюль Кунде
ЦЗ
Френки де Йонг
ЦП
Севилья
Точно не сыграют
Маркао
ЦЗ
Пеке Фернандес
ЦФ
Кике Салас
ЦЗ
Альберто Флорес
ВР
Miguel Sierra
ЦФ
Статистика матча Барселона - Севилья
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
14
Офсайды
2
4
Количество передач
616
380
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.66
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Севильи», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Севилья»

«Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Барселона
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