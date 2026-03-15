15.03.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
13
Гарсия
18
Мартин
42
Эспарт
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
11
Рафинья
10
Ольмо
19
Барджи
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
36
Осо
5
Ньянзу
12
Суасо
18
Агум
15
Соу
6
Гудель
16
Санчес
4
Санчес
9
Адамс
20
Канселу
4
Араухо
4
Араухо
20
Канселу
22
Берналь
17
Касадо
17
Касадо
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
16
Лопес
20
Педри
11
Рафинья
9
Гави
9
Гави
11
Рафинья
19
Барджи
19
Ямаль
19
Ямаль
19
Барджи
5
Ньянзу
32
Кастрин
32
Кастрин
5
Ньянзу
18
Агум
28
Буэно
28
Буэно
18
Агум
12
Суасо
17
Варгас
17
Варгас
12
Суасо
2
Кармона
21
Эджуке
21
Эджуке
2
Кармона
9
Адамс
17
Мопе
17
Мопе
9
Адамс
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Матиас Алмейда
Барселона
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Севилья
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
14
Офсайды
2
4
Количество передач
616
380
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.66
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Севильи», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»