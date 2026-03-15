Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4-2-2-2
44
Бенитес
3
Митчелл
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
19
Хьюз
16
Лерма
11
Джонсон
18
Сарр
22
Ларсен
29
Гессан
3-3-1-2
26
Дарлоу
5
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
24
Джастин
18
Сташ
5
Гудмундссон
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
23
Канвот
15
Камада
15
Камада
23
Канвот
11
Джонсон
10
Пино
10
Пино
11
Джонсон
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
11
Ааронсон
2
Богль
2
Богль
11
Ааронсон
14
Нмеча
44
Груев
44
Груев
14
Нмеча
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лидс
31
Реми Мэттьюз
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Под вопросом
Лидс
Под вопросом
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
11
Офсайды
5
2
Количество передач
463
228
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Лидса», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Лидс»
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Источник: «Бомбардир»