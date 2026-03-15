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  • «Кристал Пэлас» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Кристал Пэлас» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 15:50
Кристал Пэлас
15.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
(К) ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
3
Митчелл
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
19
Хьюз
16
Лерма
11
Джонсон
18
Сарр
22
Ларсен
29
Гессан
3-3-1-2
26
Дарлоу
5
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
24
Джастин
18
Сташ
5
Гудмундссон
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
23
Канвот
15
Камада
15
Камада
23
Канвот
11
Джонсон
10
Пино
10
Пино
11
Джонсон
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
11
Ааронсон
2
Богль
2
Богль
11
Ааронсон
14
Нмеча
44
Груев
44
Груев
14
Нмеча
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лидс
31
Реми Мэттьюз
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Под вопросом
Даниэль Муньос
ПЗ
Шейк Дукур
ОП
Лидс
Под вопросом
Ноа Окафор
ЦФ
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
11
Офсайды
5
2
Количество передач
463
228
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Лидса», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Лидс»

«Кристал Пэлас» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Кристал Пэлас
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