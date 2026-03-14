14.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-1-3-2
49
Морис
13
Асири
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
21
Курбелис
9
Масурас
7
Фортунис
11
Фернандес
15
Хамзи
7
Кинг
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
11
Брозович
20
Габриэль
23
Яхья
21
Коман
11
Феликс
9
Аль-Хамдан
39
Аль-Хамсл
28
Аль-Джайзани
28
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
11
Фернандес
20
20
11
Фернандес
7
Фортунис
93
Аль-Амри
93
Аль-Амри
7
Фортунис
26
Мартинес
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
23
Яхья
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
23
Яхья
9
Аль-Хамдан
96
Аль-Нассер
96
Аль-Нассер
9
Аль-Хамдан
21
Коман
29
Гариб
29
Гариб
21
Коман
Остались в запасе
Халидж
Аль-Наср
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Халидж - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
3
15
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
18
Офсайды
2
2
Количество передач
300
374
Сейвы
10
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.65
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Насра», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»