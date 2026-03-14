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  • «Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 20:50
Халидж
14.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Наср
30' А. Аль-Хамдан 54' А. Яхья 73' Ж. Феликс 79' Ж. Феликс 90+1' А. Габриэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
49
Антони Морис
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
21
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Паоло Фернандес
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
(К) ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
28
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
20
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
93
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-3-2
49
Морис
13
Асири
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
21
Курбелис
9
Масурас
7
Фортунис
11
Фернандес
15
Хамзи
7
Кинг
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
11
Брозович
20
Габриэль
23
Яхья
21
Коман
11
Феликс
9
Аль-Хамдан
39
Аль-Хамсл
28
Аль-Джайзани
28
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
11
Фернандес
20
20
11
Фернандес
7
Фортунис
93
Аль-Амри
93
Аль-Амри
7
Фортунис
26
Мартинес
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
23
Яхья
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
23
Яхья
9
Аль-Хамдан
96
Аль-Нассер
96
Аль-Нассер
9
Аль-Хамдан
21
Коман
29
Гариб
29
Гариб
21
Коман
Остались в запасе
Халидж
Аль-Наср
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Халидж - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
3
15
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
18
Офсайды
2
2
Количество передач
300
374
Сейвы
10
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.65
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Насра», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Наср»

«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Халидж
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