14.03.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лорьян
3-1-3-2-1
38
Мвого
43
Куасси
25
Файе
3
Тальби
5
Мейте
17
Макенго
62
Авом
8
Кадиу
29
Карим
11
Ле Бри
12
Дьенг
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
20
Сарр
4
Челик
23
Абдулхамид
14
Удоль
19
Сима
28
Томассон
8
Сангаре
11
Эдуард
10
Товен
11
Ле Бри
32
Аджей
32
Аджей
11
Ле Бри
17
Макенго
77
Кацерис
77
Кацерис
17
Макенго
29
Карим
28
Сумано
28
Сумано
29
Карим
12
Дьенг
15
Айегун
15
Айегун
12
Дьенг
4
Челик
21
Айдара
21
Айдара
4
Челик
28
Томассон
5
Булатович
5
Булатович
28
Томассон
19
Сима
26
Бермон
26
Бермон
19
Сима
23
Абдулхамид
34
Гарнье
34
Гарнье
23
Абдулхамид
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
34
Мартин Блей
АП
14
Треван Сануси
ЛВ
Главный тренер
Оливье Панталони
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
18
Фоде Силла
ОП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лорьян - Ланс
2
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
6
11
Офсайды
1
0
Количество передач
339
621
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
