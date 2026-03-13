13.03.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
Аль-Кадисия
4-1-2-3
1
Кастелс
23
Аль-Ахмед
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
5
Вайгль
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
22
Бонсу Баа
16
Киньонес
32
Ретеги
2-3-1-2-2
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
46
Хамед
30
Аль-Джоани
6
Атангана
79
Кессье
7
Марез
13
Галено
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
40
40
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
27
Маджраши
5
5
27
Маджраши
6
Атангана
14
Аль-Муваллад
14
Аль-Муваллад
6
Атангана
7
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
7
Марез
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
10
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
10
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Ахли
3
5
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
20
Офсайды
2
4
Количество передач
448
256
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.8
xGP (предотвращенные голы)
-2.04
-2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Ахли», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Ахли»
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Источник: «Бомбардир»