11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-3-2
1
Силва
13
Вагианнидис
14
Инасиу
26
Дьоманде
22
Фреснеда
42
Юльманн
31
Гилерме
52
Симойнш
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
31
Гилерме
23
Браганца
23
Браганца
31
Гилерме
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
10
Катамо
15
15
10
Катамо
13
Вагианнидис
11
Сантуш
11
Сантуш
13
Вагианнидис
Остались в запасе
Буде-Глимт
Спортинг
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
24
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
24
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Руй Боржес
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Статистика матча Буде-Глимт - Спортинг
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
507
534
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Спортинга», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Спортинг»
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Источник: «Бомбардир»