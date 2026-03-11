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  • «Буде-Глимт» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

«Буде-Глимт» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

11 марта, 21:50
Буде-Глимт
11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Спортинг
32' С. Фет (П) 45+1' О. Бломберг 71' К. Хег
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
52
Жоау Симойнш
АП
10
Джени Катамо
ЛВ
31
Луис Гилерме
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Даниэл Басси
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Souleymane Faye
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
11
Бломберг
9
Хег
4-1-3-2
1
Силва
13
Вагианнидис
14
Инасиу
26
Дьоманде
22
Фреснеда
42
Юльманн
31
Гилерме
52
Симойнш
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
11
Бломберг
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
9
Хег
31
Гилерме
23
Браганца
23
Браганца
31
Гилерме
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
10
Катамо
15
15
10
Катамо
13
Вагианнидис
11
Сантуш
11
Сантуш
13
Вагианнидис
Остались в запасе
Буде-Глимт
Спортинг
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
24
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
24
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Руй Боржес
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Миккель Бро Хансен
ЦФ
G. Sunday
Спортинг
Точно не сыграют
Максимилиано Араухо
ЛВ
Педру Гонсалвеш
ЦП
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Георгий Кочорашвили
ЦП
Рикарду Мангаш
ЛЗ
Жеовани Кенда
ПВ
Статистика матча Буде-Глимт - Спортинг
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
507
534
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Спортинга», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Спортинг»

«Буде-Глимт» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Буде-Глимт
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