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  • «Рух» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Рух» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 15:20
Рух
09.03.2026, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Металлист 1925
25' Е. Павлюк 26' B. Zabergja 45+2' А. Шабанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
16
Nicolas Arevalo
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
52
Kyrylo Rybak
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Металлист 1925
23
Yaroslav Protsenko
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Cauan Baptistella
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
19
Эрмир Рашица
ЛФ
11
S. Castillo
ЦФ
99
Christian Mba
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Герета
4
76
33
93
Роман
6
Пидгурский
56
20
30
Таллес
10
Притула
9
3-3-2-2
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
31
Шабанов
5
Калюжный
16
11
Чурко
9
Антюх
7
98
Итодо
20
52
52
20
9
50
50
9
56
7
Криспим
7
Криспим
56
10
Притула
47
47
10
Притула
31
Шабанов
37
Дубко
37
Дубко
31
Шабанов
16
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
16
9
Антюх
7
Моура
7
Моура
9
Антюх
7
19
Рашица
19
Рашица
7
98
Итодо
11
11
98
Итодо
Остались в запасе
Рух
Металлист 1925
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
34
Danylo Slyva
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
23
Yaroslav Protsenko
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Cauan Baptistella
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Christian Mba
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
34
Danylo Slyva
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Cauan Baptistella
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Christian Mba
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рух - Металлист 1925
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Металлиста 1925», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Металлист 1925»

«Рух» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Рух
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