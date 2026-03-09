09.03.2026, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-2-2-1
1
Герета
4
76
33
93
Роман
6
Пидгурский
56
20
30
Таллес
10
Притула
9
3-3-2-2
30
Варакута
27
Крупский
13
Салюк
18
Павлюк
31
Шабанов
5
Калюжный
16
11
Чурко
9
Антюх
7
98
Итодо
20
52
52
20
9
50
50
9
56
7
Криспим
7
Криспим
56
10
Притула
47
47
10
Притула
31
Шабанов
37
Дубко
37
Дубко
31
Шабанов
16
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
16
9
Антюх
7
Моура
7
Моура
9
Антюх
7
19
Рашица
19
Рашица
7
98
Итодо
11
11
98
Итодо
Остались в запасе
Рух
Металлист 1925
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
34
Danylo Slyva
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
23
Yaroslav Protsenko
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Cauan Baptistella
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Christian Mba
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
65
Dmytro Sebro
ЦЗ
34
Danylo Slyva
ЦП
2
Kiril Denysov
ЦП
77
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
77
Cauan Baptistella
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Christian Mba
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рух - Металлист 1925
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Металлиста 1925», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»