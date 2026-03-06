06.03.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-3-2-1
1
Буну
19
Эрнандес
78
Ладжами
3
Кулибали
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
23
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
90
Бензема
4-2-3-1
1
Брага
24
Аль-Хавсави
33
Аль-Фатиль
3
Самир
4
11
80
Дунга
98
Бутобба
43
Тижанич
7
Лазаро
27
Кардосо
24
Аль-Харби
14
Дариси
14
Дариси
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
39
39
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
70
Буабре
70
Буабре
18
Аль-Хавсави
10
Малком
23
Мандаш
23
Мандаш
10
Малком
90
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
90
Бензема
98
Бутобба
6
6
98
Бутобба
33
Аль-Фатиль
6
Гуга
6
Гуга
33
Аль-Фатиль
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Нажма
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
90
Мохаммед Салех
ПВ
66
Sultan Alessa
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
90
Мохаммед Салех
ПВ
66
Sultan Alessa
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Нажма
1
Всего ударов по воротам
21
1
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
558
353
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Нажма», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»