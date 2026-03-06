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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

6 марта, 20:50
Аль-Хиляль
06.03.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Нажма
43' К. Бензема 81' К. Бензема 84' Малком 86' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
90
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Нажма
1
Виктор Брага
ВР
4
Nasser Al Haleel
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
3
Самир
(К) ЦЗ
24
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
11
Majed Dawran
ЦП
80
Набиль Дунга
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лазаро
ЛВ
98
Билал Бутобба
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Аль-Нажма
87
Waled Al Enazi
ВР
6
K. Al Shammari
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
6
Гуга
АП
90
Мохаммед Салех
ПВ
66
Sultan Alessa
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
19
Эрнандес
78
Ладжами
3
Кулибали
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
23
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
90
Бензема
4-2-3-1
1
Брага
24
Аль-Хавсави
33
Аль-Фатиль
3
Самир
4
11
80
Дунга
98
Бутобба
43
Тижанич
7
Лазаро
27
Кардосо
24
Аль-Харби
14
Дариси
14
Дариси
24
Аль-Харби
22
Милинкович-Савич
39
39
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
70
Буабре
70
Буабре
18
Аль-Хавсави
10
Малком
23
Мандаш
23
Мандаш
10
Малком
90
Бензема
38
Леонардо
38
Леонардо
90
Бензема
98
Бутобба
6
6
98
Бутобба
33
Аль-Фатиль
6
Гуга
6
Гуга
33
Аль-Фатиль
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Нажма
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
90
Мохаммед Салех
ПВ
66
Sultan Alessa
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
87
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
90
Мохаммед Салех
ПВ
66
Sultan Alessa
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Нажма
1
Всего ударов по воротам
21
1
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
558
353
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Нажма», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Хиляль
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