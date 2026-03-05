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  • «Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 20:50
Аль-Холуд
07.03.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Кадисия
4' Р. Энрике
2' Х. Киньонес 21' М. Ретеги 27' Х. Киньонес 74' М. Ретеги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
30
Juan Cozzani
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ОП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
11
Хаттан Бахебри
(К) ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
24
Adi
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
Аль-Кадисия
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
3-1-4-1-1
30
23
Гьембер
38
Пинас
7
39
Аль-Давсари
3
Уткус
6
Бакли
11
Бахебри
10
46
Аль-Алива
18
Энрике
4-1-1-1-3
28
Аль-Кассар
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
5
Вайгль
8
Нандес
25
Отавио
16
Киньонес
32
Ретеги
22
Бонсу Баа
70
70
11
Бахебри
15
Солан
15
Солан
11
Бахебри
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
5
Вайгль
11
Азази
11
Азази
5
Вайгль
6
Начо
40
40
6
Начо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Кадисия
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
50
Мешари Саньор
ВР
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
52
Rakan Abdulrahman bin Jaman
ЦП
24
Adi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
99
Guga
ЦФ
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Кадисия
1
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
401
632
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Кадисии», 25-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Холуд» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Холуд
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