03.03.2026, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
13
Гарсия
18
Мартин
5
Кунде
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
11
Рафинья
7
Торрес
3-3-1-3
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
6
Коке
5
Кардозо
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
5
Кунде
3
Бальде
3
Бальде
5
Кунде
22
Берналь
4
Араухо
4
Араухо
22
Берналь
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
17
Симеоне
2
Хименес
2
Хименес
17
Симеоне
22
Лукман
26
Молина
26
Молина
22
Лукман
9
Альварес
15
Баэна
15
Баэна
9
Альварес
6
Коке
7
Серлот
7
Серлот
6
Коке
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
686
284
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Барселона» против «Атлетико», 1/2 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»