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  • «Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 21:50
Барселона
03.03.2026, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Атлетико
29' М. Берналь 45+5' Рафинья (П) 72' М. Берналь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
10
Дани Ольмо
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-3
13
Гарсия
18
Мартин
5
Кунде
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
11
Рафинья
7
Торрес
3-3-1-3
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
6
Коке
5
Кардозо
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
5
Кунде
3
Бальде
3
Бальде
5
Кунде
22
Берналь
4
Араухо
4
Араухо
22
Берналь
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
16
Лопес
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
16
Лопес
17
Симеоне
2
Хименес
2
Хименес
17
Симеоне
22
Лукман
26
Молина
26
Молина
22
Лукман
9
Альварес
15
Баэна
15
Баэна
9
Альварес
6
Коке
7
Серлот
7
Серлот
6
Коке
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
686
284
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Барселона» против «Атлетико», 1/2 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»

«Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Атлетико Барселона
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