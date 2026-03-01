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  • «Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 13:50
Черноморец
01.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
32' Р. Апеков 90+2' М. Аруна Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
17
Илья Берковский
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Штепа
17
Жилкин
3
Плиев
5
Морозов
10
Зарыпбеков
7
Антонов
6
Тарба
10
Жигулев
11
Коновалов
18
Николаев
28
Хубулов
4-2-3-1
25
Солдатенко
77
Савичев
3
Иваньков
24
Гоцук
90
Роганович
69
Колтаков
97
Чурич
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
79
Каштанов
17
Жилкин
23
Чистяков
23
Чистяков
17
Жилкин
28
Хубулов
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Хубулов
18
Николаев
48
Сутугин
48
Сутугин
18
Николаев
6
Тарба
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Тарба
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
69
Колтаков
6
Багиев
6
Багиев
69
Колтаков
7
Юшин
47
Уткин
47
Уткин
7
Юшин
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Главный тренер
Денис Попов
86
Никита Корец
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Черноморец - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Торпедо», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Торпедо»

«Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Черноморец
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