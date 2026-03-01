01.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-2-4-1-1
1
Штепа
17
Жилкин
3
Плиев
5
Морозов
10
Зарыпбеков
7
Антонов
6
Тарба
10
Жигулев
11
Коновалов
18
Николаев
28
Хубулов
4-2-3-1
25
Солдатенко
77
Савичев
3
Иваньков
24
Гоцук
90
Роганович
69
Колтаков
97
Чурич
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
79
Каштанов
17
Жилкин
23
Чистяков
23
Чистяков
17
Жилкин
28
Хубулов
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Хубулов
18
Николаев
48
Сутугин
48
Сутугин
18
Николаев
6
Тарба
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Тарба
97
Чурич
5
Москвичев
5
Москвичев
97
Чурич
69
Колтаков
6
Багиев
6
Багиев
69
Колтаков
7
Юшин
47
Уткин
47
Уткин
7
Юшин
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
11
Апеков
73
Шитов
73
Шитов
11
Апеков
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Главный тренер
Денис Попов
86
Никита Корец
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Черноморец - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Торпедо», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»