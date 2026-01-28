Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетик» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Атлетик» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:33
Атлетик
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
3' О. Сансет 28' Г. Гурусета
12' У. Дьоманде 62' Тринкау 90+4' A. Santos
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
17
Тринкау
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Selton Sánchez
ЦП
35
Ibon Sánchez
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
31
Asier Hierro
ЦФ
40
Elijah Gift
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
27
Alisson Santos
ЦФ
4-3-2-1
1
Симон
19
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
30
Рего
23
Наварро
8
Сансет
20
Гомес
11
Гурусета
4-1-3-2
1
Силва
22
Фреснеда
25
Инасиу
23
Браганца
26
Дьоманде
42
Юльманн
20
Араухо
52
Симойнш
10
Катамо
97
Суарес
17
Тринкау
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
44
44
20
Гомес
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
31
31
11
Гурусета
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
26
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
26
Дьоманде
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
23
Браганца
8
Гонсалвеш
8
Гонсалвеш
23
Браганца
17
Тринкау
27
27
17
Тринкау
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
40
Elijah Gift
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
40
Elijah Gift
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Руй Боржес
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Урко Изета
ЦФ
Микель Хаурегисар
ЦП
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньяки Уильямс
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Дани Вивиан
ЦЗ
Спортинг
Точно не сыграют
Сальвадор Блопа
ПВ
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Луис Гилерме
ПВ
Жеовани Кенда
ПВ
Зено Дебаст
ЦЗ
Под вопросом
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Нуну Сантуш
ЦФ
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
22
8
Офсайды
0
3
Количество передач
307
590
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.8
-0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Спортинга», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Спортинг»

«Атлетик» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Атлетик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
