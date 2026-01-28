28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Атлетик
4-3-2-1
1
Симон
19
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
30
Рего
23
Наварро
8
Сансет
20
Гомес
11
Гурусета
4-1-3-2
1
Силва
22
Фреснеда
25
Инасиу
23
Браганца
26
Дьоманде
42
Юльманн
20
Араухо
52
Симойнш
10
Катамо
97
Суарес
17
Тринкау
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
44
44
20
Гомес
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
31
31
11
Гурусета
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
26
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
26
Дьоманде
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
23
Браганца
8
Гонсалвеш
8
Гонсалвеш
23
Браганца
17
Тринкау
27
27
17
Тринкау
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
40
Elijah Gift
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
58
Flavio Goncalves
ЦФ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Атлетик
Точно не сыграют
Спортинг
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
22
8
Офсайды
0
3
Количество передач
307
590
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.8
-0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Спортинга», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»