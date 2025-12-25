25.12.2025, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
Аль-Рияд
4-1-2-3
82
Борян
87
Тамбакти
17
12
23
Аль-Хайбари
19
Соро
8
Байеш
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
9
Силла
4-3-1-2
1
Родак
13
Хендри
37
Хинди
5
Кальво
70
Хатиб
11
8
Вейналдум
10
Медран
11
Дуда
9
Дембеле
19
Хассан
17
7
7
17
20
Тозе
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
20
Тозе
11
Дуда
7
Мухтар
7
Мухтар
11
Дуда
11
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
11
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
32
Luca Ramirez
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
32
Luca Ramirez
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттифак
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
279
570
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Иттифака», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»