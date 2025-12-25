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  • «Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

«Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

25 декабря 2025, 19:20
Аль-Рияд
25.12.2025, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттифак
90' Ф. Кальво 90+5' Д. Вейналдум
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
(К) ВР
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Тозе
АП
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
9
Мамаду Силла
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Majed Dawran
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
32
Luca Ramirez
ЦП
7
Osama Al-Boardi
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
7
Али Мухтар
ОП
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
4-1-2-3
82
Борян
87
Тамбакти
17
12
23
Аль-Хайбари
19
Соро
8
Байеш
20
Тозе
10
Оку
5
Барбе
9
Силла
4-3-1-2
1
Родак
13
Хендри
37
Хинди
5
Кальво
70
Хатиб
11
8
Вейналдум
10
Медран
11
Дуда
9
Дембеле
19
Хассан
17
7
7
17
20
Тозе
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
20
Тозе
11
Дуда
7
Мухтар
7
Мухтар
11
Дуда
11
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
11
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттифак
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
32
Luca Ramirez
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
44
Saud Al-Tumbukti
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
32
Luca Ramirez
ЦП
16
Мухаммед Сахлули
ЦП
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттифак
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
6
Офсайды
3
3
Количество передач
279
570
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Иттифака», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд»«Аль-Иттифак»

«Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Рияд
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