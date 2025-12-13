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  • «Метц» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Метц» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 19:50
Метц
13.12.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
42' Ж. Деменге 80' Г. Цитаишвили
31' Г. Рамуш 39' К. Нджанту 63' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
10
Готье Эйн
(К) ПВ
1
Джонатан Фишер
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Бубакар Траоре
ЦП
20
Жесси Деменге
ЦП
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Малик Мбайе
ПВ
30
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
(К) ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
40
Усман Ба
ВР
38
Садибу Сане
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
69
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
29
Ибу Сане
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Десир Дуэ
АП
15
Жоау Невеш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
3-1-2-3-1
1
Фишер
2
Колен
59
Йегбе
39
Куао
5
Гбамен
8
Траоре
20
Деменге
10
Эйн
7
Цитаишвили
30
Мбайе
30
Диалло
3-1-2-3-1
39
Сафонов
6
Пачо
6
Забарный
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
20
Мбайе
19
Кан Ин
47
Нджанту
9
Рамуш
59
Йегбе
38
Сане
38
Сане
59
Йегбе
8
Траоре
12
Туре
12
Туре
8
Траоре
30
Мбайе
7
Сабали
7
Сабали
30
Мбайе
7
Цитаишвили
9
Абуашвили
9
Абуашвили
7
Цитаишвили
20
Мбайе
4
Бералдо
4
Бералдо
20
Мбайе
8
Руис
20
Дуэ
20
Дуэ
8
Руис
9
Рамуш
12
Барколя
12
Барколя
9
Рамуш
47
Нджанту
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
47
Нджанту
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
40
Усман Ба
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
69
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
29
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
69
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
29
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Метц - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Количество передач
461
681
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «ПСЖ»

«Метц» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Метц
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