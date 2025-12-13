13.12.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
3-1-2-3-1
1
Фишер
2
Колен
59
Йегбе
39
Куао
5
Гбамен
8
Траоре
20
Деменге
10
Эйн
7
Цитаишвили
30
Мбайе
30
Диалло
3-1-2-3-1
39
Сафонов
6
Пачо
6
Забарный
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
20
Мбайе
19
Кан Ин
47
Нджанту
9
Рамуш
59
Йегбе
38
Сане
38
Сане
59
Йегбе
8
Траоре
12
Туре
12
Туре
8
Траоре
30
Мбайе
7
Сабали
7
Сабали
30
Мбайе
7
Цитаишвили
9
Абуашвили
9
Абуашвили
7
Цитаишвили
20
Мбайе
4
Бералдо
4
Бералдо
20
Мбайе
8
Руис
20
Дуэ
20
Дуэ
8
Руис
9
Рамуш
12
Барколя
12
Барколя
9
Рамуш
47
Нджанту
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
47
Нджанту
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
40
Усман Ба
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
69
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
29
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Brian Madjo
ЦП
69
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
29
Ибу Сане
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
15
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Метц - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Количество передач
461
681
Сейвы
6
3
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»