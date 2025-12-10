10.12.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-3-1
99
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
2
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
17
Дуран
11
Андраде
11
Аддаи
44
Джафаргулиев
3-2-1-1-2
1
Ярош
30
Боуман
24
Мокио
4
Итакура
2
Роша
15
Бас
48
Стюр
10
Глух
18
Моро
9
Дольберг
2
Силва
18
Болт
18
Болт
2
Силва
35
Бикальо
9
Монтиэль
9
Монтиэль
35
Бикальо
17
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
17
Дуран
11
Андраде
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Андраде
44
Джафаргулиев
27
Байрамов
27
Байрамов
44
Джафаргулиев
4
Итакура
6
Регер
6
Регер
4
Итакура
24
Мокио
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
24
Мокио
48
Стюр
18
Классен
18
Классен
48
Стюр
18
Моро
11
Годтс
11
Годтс
18
Моро
9
Дольберг
19
19
9
Дольберг
Остались в запасе
Карабах
Аякс
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Фред Грим
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Фред Грим
Статистика матча Карабах - Аякс
1
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
3
14
Офсайды
1
1
Количество передач
383
424
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Аякса», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»