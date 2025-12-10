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  • «Карабах» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Карабах» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 19:35
Карабах
10.12.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 4
Завершен
Аякс
10' К. Дуран 47' М. Силва
39' К. Дольберг 79' О. Глух 82' А. Гаеи 90' О. Глух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
17
Камило Дуран
ЛВ
11
Эммануэль Аддаи
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
15
Юри Бас
(К) ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
48
Шон Стюр
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Фред Грим
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
27
Турал Байрамов
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Аякс
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
6
Юри Регер
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
43
Райан Бунида
АП
18
Дэви Классен
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Мика Годтс
ЛВ
19
Don-Angelo Konadu
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
2
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
17
Дуран
11
Андраде
11
Аддаи
44
Джафаргулиев
3-2-1-1-2
1
Ярош
30
Боуман
24
Мокио
4
Итакура
2
Роша
15
Бас
48
Стюр
10
Глух
18
Моро
9
Дольберг
2
Силва
18
Болт
18
Болт
2
Силва
35
Бикальо
9
Монтиэль
9
Монтиэль
35
Бикальо
17
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
17
Дуран
11
Андраде
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Андраде
44
Джафаргулиев
27
Байрамов
27
Байрамов
44
Джафаргулиев
4
Итакура
6
Регер
6
Регер
4
Итакура
24
Мокио
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
24
Мокио
48
Стюр
18
Классен
18
Классен
48
Стюр
18
Моро
11
Годтс
11
Годтс
18
Моро
9
Дольберг
19
19
9
Дольберг
Остались в запасе
Карабах
Аякс
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Фред Грим
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
53
Mylo van der Lans
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
43
Райан Бунида
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Фред Грим
Статистика матча Карабах - Аякс
1
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
3
14
Офсайды
1
1
Количество передач
383
424
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.6
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Аякса», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Аякс»

https://bombardir.ru/translations/795577-

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аякс Карабах
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