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  • «Ницца» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Ницца» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 15:50
Ницца
07.12.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
33' Я. Белхдим
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
20
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Химад Абделли
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
7
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
26
Bernard Nguene
ЦФ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
18
Джим Аллевина
ЛП
31
Аруна Джибирин
ЦФ
35
Проспер Питер
ЦФ
3-3-2-1-1
80
Диуф
33
Менди
26
Бар
28
Ба
2
Абди
24
Ванхутте
92
Клосс
20
Луше
8
Сансон
10
Диоп
25
Чо
4-1-2-2-1
12
Коффи
2
Аркю
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
93
Белькебла
14
Белхдим
8
Абделли
26
Шериф
7
Сбаи
8
Сансон
14
Будауи
14
Будауи
8
Сансон
25
Чо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
25
Чо
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
28
Ба
26
26
28
Ба
24
Ванхутте
90
Оморуйи
90
Оморуйи
24
Ванхутте
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
14
Белхдим
18
Аллевина
18
Аллевина
14
Белхдим
26
Шериф
31
Джибирин
31
Джибирин
26
Шериф
7
Сбаи
35
Питер
35
Питер
7
Сбаи
Остались в запасе
Ницца
Анжер
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ницца - Анжер
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
517
534
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.83
xGP (предотвращенные голы)
1.09
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Анжера», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Анжер»

«Ницца» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Ницца
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