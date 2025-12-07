07.12.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-2-1-1
80
Диуф
33
Менди
26
Бар
28
Ба
2
Абди
24
Ванхутте
92
Клосс
20
Луше
8
Сансон
10
Диоп
25
Чо
4-1-2-2-1
12
Коффи
2
Аркю
21
Лефор
4
Камара
3
Экоми
6
Мутон
93
Белькебла
14
Белхдим
8
Абделли
26
Шериф
7
Сбаи
8
Сансон
14
Будауи
14
Будауи
8
Сансон
25
Чо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
25
Чо
10
Диоп
21
Янссон
21
Янссон
10
Диоп
28
Ба
26
26
28
Ба
24
Ванхутте
90
Оморуйи
90
Оморуйи
24
Ванхутте
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
14
Белхдим
18
Аллевина
18
Аллевина
14
Белхдим
26
Шериф
31
Джибирин
31
Джибирин
26
Шериф
7
Сбаи
35
Питер
35
Питер
7
Сбаи
Остались в запасе
Ницца
Анжер
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
5
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ницца - Анжер
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
517
534
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.83
xGP (предотвращенные голы)
1.09
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Анжера», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»