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  • «Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 16:20
Аугсбург
06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Байер
6' Д. Яннулис 28' А. Каде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
17
Кристиян Якич
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
22
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
20
Филлип Тиц
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
14
Клаудио Эчеверри
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
8
Алехо Сарко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дамен
13
Яннулис
5
Матсима
31
Шлоттербек
40
Бэнкс
17
Якич
4
Массенго
22
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
2-2-3-3
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
17
Тилльман
11
Терье
22
Маза
19
Поку
10
Шик
13
Яннулис
3
Педерсен
3
Педерсен
13
Яннулис
20
Клод-Морис
8
Реджбечай
8
Реджбечай
20
Клод-Морис
22
Ридер
36
Кемюр
36
Кемюр
22
Ридер
30
Каде
99
Эссенде
99
Эссенде
30
Каде
5
Баде
26
Куанса
26
Куанса
5
Баде
7
Хофманн
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
7
Хофманн
17
Тилльман
14
Эчеверри
14
Эчеверри
17
Тилльман
22
Маза
23
Телла
23
Телла
22
Маза
11
Терье
35
Кофане
35
Кофане
11
Терье
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
20
Филлип Тиц
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Аугсбург - Байер
4
3
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
325
677
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Байера», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Байер»

«Аугсбург» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Аугсбург
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