06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
4-1-2-2-1
1
Дамен
13
Яннулис
5
Матсима
31
Шлоттербек
40
Бэнкс
17
Якич
4
Массенго
22
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
2-2-3-3
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
17
Тилльман
11
Терье
22
Маза
19
Поку
10
Шик
13
Яннулис
3
Педерсен
3
Педерсен
13
Яннулис
20
Клод-Морис
8
Реджбечай
8
Реджбечай
20
Клод-Морис
22
Ридер
36
Кемюр
36
Кемюр
22
Ридер
30
Каде
99
Эссенде
99
Эссенде
30
Каде
5
Баде
26
Куанса
26
Куанса
5
Баде
7
Хофманн
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
7
Хофманн
17
Тилльман
14
Эчеверри
14
Эчеверри
17
Тилльман
22
Маза
23
Телла
23
Телла
22
Маза
11
Терье
35
Кофане
35
Кофане
11
Терье
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
20
Филлип Тиц
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Аугсбург - Байер
4
3
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
325
677
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Байера», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Байер»
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Источник: «Бомбардир»