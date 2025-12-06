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  • «Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 15:20
Колос
06.12.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Артем Челядин
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
3-1-2-3-1
31
6
Бурда
5
Бондаренко
16
Красники
7
Демченко
9
Цуриков
55
Теллес
70
Климчук
14
Кане
77
Понедельник
17
Салабай
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
11
Невертон
9
Элиас
7
Демченко
8
Челядин
8
Челядин
7
Демченко
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
27
Очеретко
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Очеретко
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
49
Мейреллес
49
Мейреллес
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Колос
Шахтер
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Колос - Шахтер
2
1
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Шахтера», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Шахтер»

«Колос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Колос
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