Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября, 10:50
Оренбург
21.09.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
90+9' М. Савельев
57' Э. Маухуб 85' М. Осипенко (П) 90+7' У. Бабаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
26
Эмиль Ценов
ЦП
85
Иван Игнатьев
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
44
Рубенс
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
21
Антон Миранчук
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
88
Николай Косерик
ОП
29
Владан Бубанья
ОП
22
Павел Горелов
ОП
8
Владислав Камилов
ЦП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Динамо
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-2-2-2
1
Овсянников
31
Зотов
38
Касимов
44
Чичинадзе
18
Муфи
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
26
Ценов
9
Савельев
85
Игнатьев
2-2-2-2-2
99
Лунев
4
Касерес
55
Осипенко
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
44
Рубенс
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
14
Маухуб
33
Сергеев
85
Игнатьев
88
Косерик
88
Косерик
85
Игнатьев
57
Болотов
29
Бубанья
29
Бубанья
57
Болотов
33
Квеквескири
8
Камилов
8
Камилов
33
Квеквескири
26
Ценов
16
Томпсон
16
Томпсон
26
Ценов
18
Муфи
7
Гюрлюк
7
Гюрлюк
18
Муфи
21
Миранчук
2
Маричаль
2
Маричаль
21
Миранчук
4
Касерес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
4
Касерес
74
Фомин
30
Александров
30
Александров
74
Фомин
33
Сергеев
88
Окишор
88
Окишор
33
Сергеев
14
Маухуб
17
Бабаев
17
Бабаев
14
Маухуб
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
11
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
11
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
337
330
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»

«Оренбург» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Еще по теме:
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» 1
Реакция Слишковича на поражение «Оренбурга» от «Динамо»
Обзор матча «Оренбург» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Оренбург
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аленичев оценил в процентах шансы «Спартака» на титул
10:11
ЦСКА прокомментировал сорвавшийся трансфер Баринова
10:01
1
Аленичев высказался о возвращении в «Спартак»
09:41
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
09:30
ЦСКА прокомментировал отказ от Кузяева
09:15
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
08:51
Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами»
08:30
2
Реакция Мостового на поведение Глушенкова
08:17
2
Ташуев – о Станковиче: «Он до конца не понимает, что такое «Спартак»
08:03
2
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
07:50
Все новости
Все новости
В «Сочи» намекнули на несправедливое судейство в матче с ЦСКА
09:07
2
Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами»
08:30
2
Реакция Мостового на поведение Глушенкова
08:17
2
Ташуев – о Станковиче: «Он до конца не понимает, что такое «Спартак»
08:03
2
Реакция Мостового на «Золотой мяч» Дембеле
01:27
1
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
Вчера, 23:23
14
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Сочи»
Вчера, 22:52
5
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
5
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
Вчера, 21:58
11
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 21:34
7
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 21:18
10
ВидеоОбзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:00
1
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 20:59
51
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 20:35
17
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
Вчера, 19:57
8
29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться
Вчера, 19:35
4
Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей
Вчера, 19:30
3
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
Вчера, 19:19
16
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 18:56
52
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
Вчера, 18:45
5
Подробности травмы спартаковца Маркиньоса – его увезли с поля на электрокаре
Вчера, 18:31
7
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
Вчера, 18:18
7
Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России
Вчера, 18:06
3
Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок
Вчера, 17:44
10
Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
Вчера, 17:30
4
Боярский выбрал лучшего игрока «Зенита»: «Он молодец»
Вчера, 17:17
18
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России
Вчера, 17:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 