21.09.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
4-2-2-2
1
Овсянников
31
Зотов
38
Касимов
44
Чичинадзе
18
Муфи
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
26
Ценов
9
Савельев
85
Игнатьев
2-2-2-2-2
99
Лунев
4
Касерес
55
Осипенко
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
44
Рубенс
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
14
Маухуб
33
Сергеев
85
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
11
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
40
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
337
330
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Динамо», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»