04.09.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
3-2-2-2-1
1
Скорупски
3
Вишневски
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
21
Залевски
6
Слиш
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
6
ван Хеке
6
де Врей
6
де Врей
6
ван Хеке
21
де Йонг
26
Тимбер
26
Тимбер
21
де Йонг
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Клюйверт
14
Рейндерс
7
Симонс
18
Мален
18
Мален
7
Симонс
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
3
Вишневски
4
Кедзиора
4
Кедзиора
3
Вишневски
20
Шиманьски
11
Гросицки
11
Гросицки
20
Шиманьски
10
Зелински
8
Капустка
8
Капустка
10
Зелински
21
Залевски
15
Вшолек
15
Вшолек
21
Залевски
9
Левандовски
11
Свидерски
11
Свидерски
9
Левандовски
Остались в запасе
Нидерланды
Польша
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
2
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Камил Грабара
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
2
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
Остались в запасе
1
Камил Грабара
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Нидерланды - Польша
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
11
Офсайды
5
2
Количество передач
714
245
Сейвы
1
4
Точность передач %
93
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Польши, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Польша
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»