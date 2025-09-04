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  • Нидерланды – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

Нидерланды – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

4 сентября 2025, 20:35
Нидерланды
04.09.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Польша
28' Д. Дюмфрис
80' М. Кэш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
2
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Польша
1
Камил Грабара
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
15
Павел Вшолек
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
3-2-2-2-1
1
Скорупски
3
Вишневски
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
21
Залевски
6
Слиш
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
6
ван Хеке
6
де Врей
6
де Врей
6
ван Хеке
21
де Йонг
26
Тимбер
26
Тимбер
21
де Йонг
14
Рейндерс
7
Клюйверт
7
Клюйверт
14
Рейндерс
7
Симонс
18
Мален
18
Мален
7
Симонс
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
3
Вишневски
4
Кедзиора
4
Кедзиора
3
Вишневски
20
Шиманьски
11
Гросицки
11
Гросицки
20
Шиманьски
10
Зелински
8
Капустка
8
Капустка
10
Зелински
21
Залевски
15
Вшолек
15
Вшолек
21
Залевски
9
Левандовски
11
Свидерски
11
Свидерски
9
Левандовски
Остались в запасе
Нидерланды
Польша
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
2
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Камил Грабара
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
2
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
Остались в запасе
1
Камил Грабара
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Нидерланды - Польша
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
11
Офсайды
5
2
Количество передач
714
245
Сейвы
1
4
Точность передач %
93
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Польши, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Польша

Нидерланды – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Польша Нидерланды
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