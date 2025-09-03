Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

«Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

3 сентября, 17:57
Нефтехимик
03.09.2025, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Родина
12' А. Никитин
14' И. Тимошенко 37' И. Тимошенко 60' А. Максименко 74' М. Абдусаламов 90+2' А. Концевой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
97
Matvey Filipovsky
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
10
Давид Кокоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
11
Данила Сухомлинов
АП
90
Константин Шильцов
АП
15
Андрей Никитин
ЛВ
9
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
8
Гиорги Кантария
ОП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Родина
17
Якоб Ринне
ВР
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
7
Папе
ЛВ
4-2-3-1
1
Голубев
97
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
10
Кокоев
6
Родин
15
Никитин
90
Шильцов
11
Сухомлинов
9
Магомедов
4-1-2-3
13
Волков
49
Дятлов
26
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
6
Фищенко
9
Максименко
77
Корян
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
10
Рейна
10
Кокоев
8
Кантария
8
Кантария
10
Кокоев
15
Никитин
27
Будылин
27
Будылин
15
Никитин
90
Шильцов
7
Джамилов
7
Джамилов
90
Шильцов
9
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
9
Магомедов
10
Рейна
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Рейна
99
Тимошенко
5
Егорычев
5
Егорычев
99
Тимошенко
77
Корян
23
Ушатов
23
Ушатов
77
Корян
9
Максименко
20
Концевой
20
Концевой
9
Максименко
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
51
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
17
Якоб Ринне
ВР
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
17
Якоб Ринне
ВР
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Нефтехимик - Родина
1
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Родины», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Родина»

«Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Нефтехимик
Комментарии (0)
