03.09.2025, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
Нефтехимик
4-2-3-1
1
Голубев
97
65
Толстопятов
12
Ширяев
17
Валиахметов
10
Кокоев
6
Родин
15
Никитин
90
Шильцов
11
Сухомлинов
9
Магомедов
4-1-2-3
13
Волков
49
Дятлов
26
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
6
Фищенко
9
Максименко
77
Корян
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
10
Рейна
10
Кокоев
8
Кантария
8
Кантария
10
Кокоев
15
Никитин
27
Будылин
27
Будылин
15
Никитин
90
Шильцов
7
Джамилов
7
Джамилов
90
Шильцов
9
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
9
Магомедов
10
Рейна
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Рейна
99
Тимошенко
5
Егорычев
5
Егорычев
99
Тимошенко
77
Корян
23
Ушатов
23
Ушатов
77
Корян
9
Максименко
20
Концевой
20
Концевой
9
Максименко
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
51
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
17
Якоб Ринне
ВР
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
17
Якоб Ринне
ВР
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Папе
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Нефтехимик - Родина
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Родины», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Родина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»