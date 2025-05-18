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  • «Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 16:50
Елимай
18.05.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кайрат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
30
Никита Корзун
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
99
Фейсал Мулич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
7
Жоржинью
ЦФ
10
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Серикжан Мужиков
АП
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
23
Рамазан Багдат
ЦФ
4-2-2-2
35
Коваль
8
Ролон
15
Чаласан
3
Одеойибо
4
Жумаханов
44
Тюлюбай
30
Корзун
17
Пайруз
8
Тугарев
99
Мулич
77
Плакка Фессу
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
77
Зария
10
Сатпаев
7
Жоржинью
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
44
Тюлюбай
18
Назымханов
18
Назымханов
44
Тюлюбай
8
Тугарев
7
Мужиков
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Зария
23
Багдат
23
Багдат
77
Зария
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Елимай - Кайрат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кайрата», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Кайрат»

«Елимай» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Елимай
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