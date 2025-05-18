Составы команд
Елимай
Елимай
4-2-2-2
35
Коваль
8
Ролон
15
Чаласан
3
Одеойибо
4
Жумаханов
44
Тюлюбай
30
Корзун
17
Пайруз
8
Тугарев
99
Мулич
77
Плакка Фессу
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
15
Арад
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
77
Зария
10
Сатпаев
7
Жоржинью
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Плакка Фессу
44
Тюлюбай
18
Назымханов
18
Назымханов
44
Тюлюбай
8
Тугарев
7
Мужиков
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Зария
23
Багдат
23
Багдат
77
Зария
Остались в запасе
Елимай
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Елимай - Кайрат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Кайрата», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»