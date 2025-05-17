17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
4-3-2-1
13
Райан
24
Гради
28
Ба
25
Медина
2
Агилар
24
Эль-Айнауи
17
Диуф
23
Менди
11
Зарури
28
Томассон
9
Койялипу
4-2-3-1
16
Кен
90
Синго
4
Тезе
13
Мависса Элеби
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
15
Дьятта
17
Бен-Сегир
18
Минамино
99
Иленихена
25
Медина
20
Сарр
20
Сарр
25
Медина
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
17
Диуф
7
Сотока
7
Сотока
17
Диуф
24
Эль-Айнауи
22
Саид
22
Саид
24
Эль-Айнауи
9
Койялипу
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Койялипу
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
18
Минамино
6
Закария
6
Закария
18
Минамино
17
Бен-Сегир
11
Аклиуш
11
Аклиуш
17
Бен-Сегир
15
Дьятта
70
Буабре
70
Буабре
15
Дьятта
99
Иленихена
19
Миша
19
Миша
99
Иленихена
Остались в запасе
Ланс
Монако
12
Эрве Коффи
ВР
40
Roman Karolewicz
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
99
Радослав Майецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
40
Roman Karolewicz
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ланс - Монако
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
9
Количество передач
439
544
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»