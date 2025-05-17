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  • «Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 20:50
Ланс
17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
4 : 0
Завершен
Монако
21' Н. Эль-Айнауи 56' Н. Эль-Айнауи 73' А. Томассон 78' А. Зарури
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
24
Жонатан Гради
(К) ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
23
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Анасс Зарури
ЛВ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
18
Такуми Минамино
(К) ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
40
Roman Karolewicz
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
11
Анжело Фульини
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
70
Саймон Буабре
АП
19
Люка Миша
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
24
Гради
28
Ба
25
Медина
2
Агилар
24
Эль-Айнауи
17
Диуф
23
Менди
11
Зарури
28
Томассон
9
Койялипу
4-2-3-1
16
Кен
90
Синго
4
Тезе
13
Мависса Элеби
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
15
Дьятта
17
Бен-Сегир
18
Минамино
99
Иленихена
25
Медина
20
Сарр
20
Сарр
25
Медина
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
17
Диуф
7
Сотока
7
Сотока
17
Диуф
24
Эль-Айнауи
22
Саид
22
Саид
24
Эль-Айнауи
9
Койялипу
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Койялипу
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
18
Минамино
6
Закария
6
Закария
18
Минамино
17
Бен-Сегир
11
Аклиуш
11
Аклиуш
17
Бен-Сегир
15
Дьятта
70
Буабре
70
Буабре
15
Дьятта
99
Иленихена
19
Миша
19
Миша
99
Иленихена
Остались в запасе
Ланс
Монако
12
Эрве Коффи
ВР
40
Roman Karolewicz
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
99
Радослав Майецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
40
Roman Karolewicz
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
11
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ланс - Монако
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
9
Количество передач
439
544
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Монако»

«Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ланс
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