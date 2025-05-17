17.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-3-3-1
1
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
16
Чалета-Цар
6
Тессманн
7
Верету
98
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
16
Алмада
11
Фофана
91
Ляказетт
3-3-1-1
16
Зинга
26
Анен
4
Камара
5
Куркуль
27
Рао-Лисоа
22
Халед
3
Экоми
8
Абделли
9
Леполь
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
16
Алмада
8
Толиссо
8
Толиссо
16
Алмада
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
4
Камара
24
Бьюмла
24
Бьюмла
4
Камара
22
Халед
38
38
22
Халед
3
Экоми
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
3
Экоми
27
Рао-Лисоа
36
Машин
36
Машин
27
Рао-Лисоа
9
Леполь
35
Питер
35
Питер
9
Леполь
Остались в запасе
Лион
Анжер
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
75
Яхья Фофана
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лион - Анжер
1
3
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
487
357
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
3.9
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Анжера», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»