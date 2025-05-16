16.05.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
11
Брозович
8
Аль-Сулаихим
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
22
Дуран
3-2-2-1-2
13
Аттие
3
Жиротто
23
Аль-Ахмед
18
5
Махзари
18
Эль-Махдиуи
11
Сабири
76
Файр
23
Мандаш
10
Мартинес
99
Барроу
33
Аль-Фатиль
50
Кашиш
50
Кашиш
33
Аль-Фатиль
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
8
Аль-Сулаихим
22
Уэсли
22
Уэсли
8
Аль-Сулаихим
76
Файр
29
Бахусайн
29
Бахусайн
76
Файр
10
Мартинес
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Мартинес
23
Мандаш
18
18
23
Мандаш
5
Махзари
14
Аль-Джумаия
14
Аль-Джумаия
5
Махзари
11
Сабири
9
Адам
9
Адам
11
Сабири
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
98
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Остались в запасе
98
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Таавун
3
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
14
Количество передач
505
300
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Таавуна», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Таавун»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»