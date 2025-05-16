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  • «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

16 мая 2025, 19:50
Аль-Наср
16.05.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Таавун
51' Отавио
70' Р. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Renne Rivas
ЦЗ
5
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
23
Султан Мандаш
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
10
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Аль-Таавун
98
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
11
Брозович
8
Аль-Сулаихим
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
22
Дуран
3-2-2-1-2
13
Аттие
3
Жиротто
23
Аль-Ахмед
18
5
Махзари
18
Эль-Махдиуи
11
Сабири
76
Файр
23
Мандаш
10
Мартинес
99
Барроу
33
Аль-Фатиль
50
Кашиш
50
Кашиш
33
Аль-Фатиль
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
8
Аль-Сулаихим
22
Уэсли
22
Уэсли
8
Аль-Сулаихим
76
Файр
29
Бахусайн
29
Бахусайн
76
Файр
10
Мартинес
11
Бахебри
11
Бахебри
10
Мартинес
23
Мандаш
18
18
23
Мандаш
5
Махзари
14
Аль-Джумаия
14
Аль-Джумаия
5
Махзари
11
Сабири
9
Адам
9
Адам
11
Сабири
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
98
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Awad Aman
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Остались в запасе
98
Abdul Rahman Al Ghamdi
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Таавун
3
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
14
Количество передач
505
300
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Таавуна», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат»«Аль-Таавун»

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Наср
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