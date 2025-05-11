11.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-1-2
1
Мерет
37
Спинаццола
16
Оливера
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
3-2-2-1-2
31
Зигрист
20
Сабелли
34
Отоа
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
69
Аганор
73
Мазини
32
Френдруп
10
Мессьяс
9
Витинья
99
Пинамонти
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
10
Мессьяс
3
Мартин
3
Мартин
10
Мессьяс
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
9
Витинья
15
Касса
15
Касса
9
Витинья
69
Аганор
20
Вентурино
20
Вентурино
69
Аганор
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
508
351
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Дженоа», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»