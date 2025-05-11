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  • «Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 20:35
Наполи
11.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
15' Р. Лукаку 64' Д. Распадори
32' А. Мерет (АГ) 84' Й. Васкес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Наполи
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ОП
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
37
Спинаццола
16
Оливера
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
3-2-2-1-2
31
Зигрист
20
Сабелли
34
Отоа
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
69
Аганор
73
Мазини
32
Френдруп
10
Мессьяс
9
Витинья
99
Пинамонти
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
18
Распадори
8
Биллинг
8
Биллинг
18
Распадори
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
10
Мессьяс
3
Мартин
3
Мартин
10
Мессьяс
20
Сабелли
59
Дзаноли
59
Дзаноли
20
Сабелли
9
Витинья
15
Касса
15
Касса
9
Витинья
69
Аганор
20
Вентурино
20
Вентурино
69
Аганор
Остались в запасе
Наполи
Дженоа
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Наполи - Дженоа
1
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
14
Офсайды
1
1
Количество передач
508
351
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Дженоа», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Дженоа»

«Наполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Наполи
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