11.05.2025, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
3-2-1-2-1
25
Влад
2
Скворцов
99
Касым
26
Анджелкович
5
Вэтэжелу
5
Каиров
47
Усенов
18
Жан
12
Думбуя
19
Омиртаев
4-2-2-2
35
Коваль
2
Адамбаев
3
Одеойибо
15
Чаласан
4
Жумаханов
30
Корзун
44
Тюлюбай
7
Мужиков
8
Тугарев
99
Мулич
77
Плакка Фессу
8
Тугарев
7
Муртазаев
7
Муртазаев
8
Тугарев
30
Корзун
23
Флореску
23
Флореску
30
Корзун
99
Мулич
11
Свиридов
11
Свиридов
99
Мулич
Остались в запасе
Актобе
Елимай
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
99
Фредди Гондола
ЛВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»