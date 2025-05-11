Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Елимая», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Елимай»