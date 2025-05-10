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  • «БАТЭ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«БАТЭ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 17:50
БАТЭ
10.05.2025, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Динамо-Брест
20' Р. Гиберо 80' К. Черноок
13' А. Быков 30' М. Гордейчук 36' А. Лаврик 57' А. Быков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
11
Николай Прудников
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
4-1-1-3-1
35
Скопец
23
Лях
23
Ращеня
4
Мартынов
98
Свидинский
7
Свирепа
68
Жульпа
19
Гиберо
8
Ануфриев
27
Пилецкий
77
Каргбо
3-4-3
16
Козакевич
33
Рахманов
18
Степанов
55
Лаврик
7
Быков
11
Коновалов
62
Гордейчук
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
8
Шрамченко
77
Каргбо
8
Костров
8
Костров
77
Каргбо
8
Ануфриев
11
Прудников
11
Прудников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
29
Шарль
27
Пилецкий
47
Васильев
6
Храленков
6
Храленков
47
Васильев
8
Шрамченко
21
Ковалевич
21
Ковалевич
8
Шрамченко
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
30
Mikhail Klachkovich
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Динамо-Брест», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ»«Динамо-Брест»

«БАТЭ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест БАТЭ
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