10.05.2025, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-1-3-1
35
Скопец
23
Лях
23
Ращеня
4
Мартынов
98
Свидинский
7
Свирепа
68
Жульпа
19
Гиберо
8
Ануфриев
27
Пилецкий
77
Каргбо
3-4-3
16
Козакевич
33
Рахманов
18
Степанов
55
Лаврик
7
Быков
11
Коновалов
62
Гордейчук
99
Зеньков
24
Корцов
47
Васильев
8
Шрамченко
77
Каргбо
8
Костров
8
Костров
77
Каргбо
8
Ануфриев
11
Прудников
11
Прудников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
29
Шарль
27
Пилецкий
47
Васильев
6
Храленков
6
Храленков
47
Васильев
8
Шрамченко
21
Ковалевич
21
Ковалевич
8
Шрамченко
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
30
Mikhail Klachkovich
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
2
Давид Тве
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Динамо-Брест», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Динамо-Брест»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»