Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кайсар
4-1-1-1-2
1
Салайдин
17
Калмуратов
2
Мурзагалиев
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
8
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
7
Эбонг
28
Камара
9
Жоффри
Остались в запасе
Кайсар
Астана
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Астана»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»