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  • «Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 13:50
Кайсар
04.05.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Астана
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
8
Айбол Абикен
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4-1-1-1-2
1
Салайдин
17
Калмуратов
2
Мурзагалиев
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
8
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
7
Эбонг
28
Камара
9
Жоффри
Остались в запасе
Кайсар
Астана
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайсар - Астана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Астаны», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Астана»

«Кайсар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайсар
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